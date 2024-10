Anticipazioni Endless Love puntata di oggi (venerdì 4 ottobre 2024): Emir ricatta Kemal

L’appuntamento con le nuove puntate di Endless Love continua anche questa sera, venerdì 4 ottobre 2024, con tre episodi inediti in cui accadrà di tutto. Facendo un passo indietro nelle puntate precedenti Ayhan e Leyla hanno scoperto che Emir ed Asu sono fratello e sorella e di questo hanno informato immediatamente Kemal e Nihan. Soydere, convinto che la giovane Kozcuoglu trami alle sue spalle decide di fare buon viso a cattivo gioco tornando sui suoi passi e riavvicinandosi molto a lei. Nel guai, nel frattempo, c’è finita anche Zeynep sempre più preoccupata che la verità sulla morte di Ozan possa venire fuori. La giovane inoltre vedendo Emir sempre più vicino ad una giovane donna, che ignora essere la sorella, farà una scenata di gelosia.

Partendo da queste premesse che cosa succederà nella puntata di questa sera? Le anticipazioni su Endless Love rivelano che Kemal e Nihan inizieranno a sospettare che Asu nasconda qualcosa di oscuro e soprattutto che sia coinvolta nella morte di Ozan. Contemporaneamente Emir ricatterà Kemal: se non gli cederà i suoi terreni e trasferirà le sue azioni della società farà in modo che Mesut finisca in prigione. Costretto ad accettare la richiesta del suo rivale, Kemal cede la società per evitare a Mesut la denuncia. Nihan, invece, inizierà ad indagare su Asu e si introdurrà nella sua abitazione. Tuttavia succederà un imprevisto, la giovane tornerà a casa prima del previsto mettendola in serio pericolo di essere scoperta.

Anticipazioni Endless Love, puntata di questa sera: Kemal pronto a tutto per salvare Nihan e la figlia Deniz

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata serale di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, si scopre che quando Nihan rimarrà bloccata in casa di Asu, giungerà Kemal. Quest’ultimo si comporterà con la ragazza come se nulla fosse permettendo alla pittrici di fuggire via. Successivamente ci sarà un nuovo incontro tra Kemal e Nihan il cui lui le rivelerà di essere pronto a tutto pur di salvare lei e la figlia Deniz da Emir.

Quest’ultimo, nel frattempo, sempre più convinto che Zeynep faccia il doppio gioco con lui la minaccerà apertamente. Nihan, invece, cercherà di tenere la figlia lontana dall’uomo. E tra intrighi, segreti che verranno scoperti ed altri invece che continueranno a restare ingabbiati Vildan inizierà a scoprire la verità sul passato di Ayhan mentre Zeihr sospetterà che sia Tarik a fare il doppio gioco e così gli tenderà una trappola: consegnerà all’uomo un fascicolo riservato e lo pedina, filmandolo, mentre riporta tutto a Emir.

Endless Love, cambio di programmazione: quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che la dizi turca che vede al centro delle trame il tormentato amore tra Kemal e Nihan va in onda dal lunedì alla domenica a partire dalle 14.10 ed il venerdì in prima serata, subito dopo Striscia la notizia, con tre episodi. Tutti gli episodi possono essere seguiti anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. È previsto, tuttavia, un ulteriore cambio di programmazione per Endless Love nella prossima settimana. La dizi turca verrà spostata dalla serata del venerdì a quella del giovedì e sfiderà l’attesissima fiction di Rai1 Don Matteo. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini, dunque, non andrà più in onda con il doppio appuntamento settimanale.