Endless Love anticipazioni puntata di oggi 12 settembre 2024: Emir inganna Kemal sulla paternità di Deniz

Prosegue il successo senza sosta della dizi turca incentrata sulle vicende di Nihan e Kemal ed il loro amore tormentato e contrastato o per usare la traduzione del titolo originale (Kara Sevda) amore oscuro. La fiction è stata premiata con un doppio passaggio in prima serata e così oltre alle puntate di venerdì andrà in onda anche questa sera, giovedì 12 settembre 2024. Vediamo dunque le anticipazioni di Endless Love di oggi. Non è chiaro, però, se questi stravolgimenti di palinsesto saranno momentanei o duraturi.

Dalle anticipazioni su Endless Love della puntata in onda oggi in prima serata si scopre che al centro delle trame ci sarà Kemal e la sua convinzione di essere il vero padre di Deniz. Tuttavia accadrà qualcosa di particolare che stravolgerà la sua convinzione. Infatti nello specifico Nihan arriverà all’ospedale con la piccola Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dirà che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nihan non sarà corrisponde. Kemal chiederà spiegazioni, e il dottore, mentendo, dira che il gruppo della bambina è O RH negativo. In realtà si tratterà solo di un inganno di Emir.

Anticipazioni Endless Love: Kemal chiede a Asu di sposarlo: lei accetterà?

A questo punto gli eventi prenderanno una piega drastica ed improvvisa, dalle anticipazioni Endless Love si scopre che Kemal deluso e amareggiato prenderà una decisione che avrà delle ripercussioni non solo sulla sua vita ma anche su quella degli altri, andrà da Asu e fisserà con lei la data del matrimonio. Kemal e Asu si sposeranno? Più tardi, Nihan scoprirà che Emir, con la complicità del medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Ma Nihan avrà un duro scontro anche con Kemal quando quest’ultimo le confiderà di aver deciso di far dedicare ad Ozan il dormitorio. Nihan, furiosa e piena di rabbia, gli dirà che non sarà un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei gli attribuisce.

Le anticipazioni su Endless Love della puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2024, svelano infine che al centro delle trame ci saranno anche gli altri personaggi come Tarik sempre più disperato e solo e vittima degli usurai, e Galip che sarà l’unico a tentare di proteggere Asu. La ragazza infatti sarà sempre più schiacciata e sotto pressione, da una parte da Emir che le ha imposto un patto e dall’altra da Fehime che vuole a tutti i costi che sposi suo figlio. Per quanto riguarda, infine, la morte di Ozan, Kemal continuerà ad indagare e sarà sempre più convinto che la colpevole sia Zeynep…

Endless Love dove vedere le puntate in tv e in diretta streaming

Il palinsesto di Canale5 è invaso dalla dizi turche e infatti è possibile vedere Endless Love tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10 circa, il weekend sabato e domenica a partire dalle 14.40 circa ed in prima serata non solo il venerdì ma anche il giovedì. E non è tutto perché le repliche vengono trasmesse da La5. Inoltre è possibile seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity le puntate che, dopo la messa in onda, rimarranno disponibili nel catalogo e consultabili sempre.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista. La famiglia di Nihan, tuttavia, vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare