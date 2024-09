Anticipazioni Endless Love, puntata del 13 settembre 2024: nuovo scontro tra Kemal ed Emir

Entrano sempre più nel vivo le trame della dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal e dalle anticipazioni Endless Love si scopre che cosa succederà nei tre episodi che andrà in onda venerdì 13 settembre 2024. Innanzitutto continuerà l’eterno scontro tra Kemal ed Emir con nuovi clamorosi colpi di scena. Andando con ordine da quando Emir ha avuto la certezza che Kemal è il padre di Deniz, la figlia di Nihan, sta cercando di fare di tutto per evitare che il Soydere scopra la verità.

Kostas è una storia vera?/ A chi si è ispirato lo scrittore Petros Markaris: "Adriana somiglia a mia madre"

Le anticipazioni Endless Love del 13 settembre 2024 tuttavia svelano che ci sarà anche un’altra svolta nell’eterna rivalità tra Kemal ed Emir. Il primo è convinto che Ozan non si sia suicidato ma sia stato ucciso ed inizia ad indagare. Sarà sempre più determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte e incaricherà la ex guardia carceraria Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. A questo punto, però, ci sarà il colpo di scena perché Sitki, dopo aver sentito tutto, prima implorerà Kemal di liberarlo dalla prigionia e poi correrà da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal: Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione.

Location Kostas, dov'è stata girata la fiction di Rai1/ Ambientata ad Atene ma in luoghi poco conosciuti

Endless Love anticipazioni, trama della prossima puntata in prima serata: Kemal scopre la relazione tra Emir e Zeynep!

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata serale del 13 settembre 2024 si scopre che tra Emir e Kemal ci sarà un serrato gioco di mosse e contromosse perché se è vero che Emir cercherà di fare di tutto affinché il rivale non scopra le registrazioni è anche vero che Kemal anticiperà le mosse del nemico perché arriverà senza annunciarsi a casa di Tufan e si fa dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Kemal scoprirà dunque della relazione tra Emir e Zeynep venendo a conoscenza delle stesse foto che hanno spinto il fratello di Nihan a tentare il suicidio (anche se poi è stato ucciso da Zeynep) e si avvicinerà sempre più alla verità.

Kostas, anticipazioni 1a puntata di oggi 12 settembre 2024/ Charitos in crisi per grave lutto: muore il padre

Nel frattempo le anticipazioni Endless Love svelano che Hakan, sarà preoccupato per suo fratello Safak, e chiederà a Emir di licenziarlo, ma l’uomo si rifiuta: ha salvato la vita del ragazzo pagando per la sua operazione chirurgica e ora riscuote il suo credito. Ed infine ci sarà un ultimo colpo di scena inaspettato: Nihan riceverà una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi