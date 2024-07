Endless Love, anticipazioni settimanali: dal 9 al 12 luglio 2024/ Cosa si cela dietro l’incidente di Emir?

Ogni settimana un turbinio di emozioni e colpi di scena sempre più intensi: arrivano puntuali le anticipazioni settimanali di Endless Love – dal 9 al 12 luglio 2024 – per assecondare la curiosità degli appassionati che non vedono l’ora di scoprire le sorti dei protagonisti. L’appuntamento, come sempre, è alle 14.10 su Canale 5 con la possibilità di recuperare le puntate precedenti attraverso la piattaforma streaming Mediaset Infinity.

L’appuntamento di oggi con Endless Love è partito dall’incidente con protagonisti Emir e Nihan. Un terribile schianto inevitabile con il primo che è arrivato ad accusare anche i medici della struttura come complici di un presunto piano per ucciderlo, con a capo Kemal. I sospetti sembrano quasi confermati, se non fosse che è lo stesso Kemal a confessare di non aver intenzione di ordire un piano così viscido.

Anticipazioni settimanali Endless Love, Galip glissa sull’incidente di Emir e Nihan…

Nell’appuntamento di domani 10 luglio 2024 – stando alle anticipazioni settimanali di Endless Love – anche Onder inizierà ad indagare sull’incidente vissuto da Emir e Nihan e deciderà di incalzare sull’argomento Galip. Quest’ultimo, convinto che qualcuno possa ascoltare di nascosto la conversazione, deciderà di glissare almeno per il momento.

Le indagini proseguono con Kemal e Zehir, entrambi convinti che in un modo o nell’altro la verità verrà a galla. Inizieranno così a sondare il terreno cercando di capire chi e cosa ci sia alla base del tentato omicidio ai loro danni. La situazione diventerà ancora più spigolosa – stando alle anticipazioni settimanali di Endless Love – con la puntata di giovedì 11 luglio 2024. Emir considererà sospetta la presenza di Asu nella clinica coinvolta nel piano ordito per ucciderlo; il protagonista inizierà ad indagare anche sul suo passato venendo così a conoscenza di dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali nella ricostruzione dei fatti.

Ecco chi ha segnalato l’incidente di Emir, ma… Scopriamo cosa è successo con le anticipazioni settimanali di Endless Love

Stando alle anticipazioni settimanali di Endless Love, l’ultimo appuntamento della settimana (12 luglio 2024) sarà carico di situazioni intricate che saranno sciolte solo più avanti nella narrazione. Una svolta sull’incidente di Emir sembrerà cruciale, ma la verità si dimostrerà lontana dalle attese. Zehir riuscirà infatti a trovare il nome della persona che aveva segnalato lo scontro in auto, un certo Nail Bozcam. Recatisi però presso l’abitazione della persona in questione, l’uomo confesserà di vivere da anni in sedia a rotelle e di non essere uscito di casa in quel giorno.

