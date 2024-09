Endless Love anticipazioni turche: Kemal scopre che Zeynep ha ucciso Ozan nel peggiore dei modi

Da Endless Love anticipazioni turche si scopre che nelle prossime puntate la verità verrà a galla e si scoprirà chi ha ucciso Ozan: Zeynep. La sorella di Kemal, pur essendo sposata con il giovane, ha intrapreso una relazione clandestina con Emir. Qualcuno ha scattato ai due amanti delle foto che ha fatto recapitare ad Ozan in carcere. Quest’ultimo quando le ha viste ha tentato il suicidio in carcere e quando Zeynep si è recata da lui, per evitare che raccontasse tutto una volta ripresosi facendo scoppiare uno scandalo, lo ha ucciso soffocandolo con un cuscino.

Anticipazioni Endless Love, puntate 30 settembre-4 ottobre 2024/ Nihan e Kemal: scoperta choc su Asu e Emir

Da allora Kemal ha iniziato ad indagare sulla morte del fratello di Nihan, sua amata. Da Endless Love anticipazioni turche sulle prossime puntate si scopre che il Soydere continuerà le sue indagini fin quando riuscirà a trovare una testimone chiave: la donna che ha manomesso la sua stanza d’ospedale per far credere che si fosse suicidato provando così a nascondere l’assassinio dell’uomo. Emir però, che sa da sempre la verità sull’omicidio, gli tenterà una trappola. Dopo aver fatto fuggire la donna farà rapire Zeynep e la porterà nel luogo dell’incontro tra Kemal, Nihan e la testimone. Dopo averla drogata la farà rinchiudere in un grande pacco regalo in modo che Kemal scoprirà nel peggior modo possibile che è la sorella Zeynep l’assassina di Ozan.

Endless Love anticipazioni, puntata serale oggi 27 settembre 2024/ Asu tenta suicido, Nihan rischia di morire

Anticipazioni Endless Love delle prossime puntate: Zeynep tenta il suicidio impiccandosi

E non è tutto perché da Endless Love anticipazioni turche si scopre che Zeynep tenterà di uccidersi, sconvolta per aver deluso il fratello Kemal. Andando con ordine, quest’ultimo dopo aver scoperto che la sorella è un’assassina ed ha ucciso il fratello di Nihan, la donna che ama, deciderà di chiudere tutti i rapporti con lei. L’ingegnere sarà stanco e stufo dei comportamenti della donna e la caccerà di casa. Anche il perfido Emir abbandonerà la giovane al suo destino. Abbandonata, sola e in preda ai sensi di colpa per aver ucciso Ozan. Zeynep si impiccherà.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 27 settembre 2024/ Salvatore incontra il padre di Elvira

Le anticipazioni sulla dizi turca rivelano che si chiuderà nel suo appartamento e sarà decisa a farla finita. Preparerà un cappio, lo attaccherà al soffitto e si lascerà andare, pronta a morire. Kemal, però, avrà una brutta sensazione quando non vedrà la sorella e, così, correrà a casa sua, riuscendo ad aprire la porta con una seconda chiave. L’ingegnere interverrà appena in tempo e salverà Zeynep, quindi, disperato dal gesto, chiederà spiegazioni alla giovane. Kemal riuscirà a salvare la vita a Zeynep ma riuscirà anche a perdonarla?