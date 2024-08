Endless Love quando torna in onda in prima serata? C’è la data ufficiale: dettagli e anticipazioni

Novità importanti per le dizi turche più seguite nel palinsesto Mediaset Segreti di famiglia ed Endless Love che nelle prossime settimane subiranno dei cambiamenti sia per quanto riguarda il giorno di messa in onda sull’orario. Partiamo da Endless Love, la soap con protagonisti Kemal Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül) è in pausa dal 12 agosto ma è pronta a tornare con le nuove puntate a partire da lunedì 26 agosto 2024. Andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10.

E non è tutto perché come era stato già annunciato ben presto sbarcherà in prime time. Quando va in onda Endless Love in prima serata su Canale5? Dopo le indiscrezioni e i rumor dei giorni scorsi c’è la data ufficiale: andrà in onda tutti i venerdì a partire dal 30 agosto 2024. Non è chiaro se questa programmazione durerà anche in autunno. Per quanto riguarda le anticipazioni di Endless Love, infine, nelle nuove puntate si scoprirà l’esito del piano architettato (con il supporto di Emir) da Zeypen e Ozan per lasciare definitivamente il Paese, mentre il rapporto tra Nihan e Kemal, deteriorato dopo gli ultimi avvenimenti, spingerà l’uomo ad avanzare una proposta di matrimonio ad Asu.

Segreti di famiglia, doppio appuntamento settimanale: in onda la domenica e il giovedì

Cambiamenti importanti nel palinsesto di Canale5 riguardano anche Segreti di famiglia. La dizi turca con protagonista Kaan Urgancioglu nel ruolo di Ilgaz e Pinar Deniz in quello di Ceylin per l’ultima settimana di agosto vede raddoppiare il suo appuntamento, tre episodi andranno in onda domenica 25 ed altri tre giovedì 29 agosto sempre a partire dalle 21.25 circa. Al momento, però, non sarà con certezza quale sarà il destino della soap turca perché a partire dal 1° settembre tornerà in onda un’altra dizi di successo: La rosa della vendetta, con le nuove puntate. Insomma queste sono tutte le ultime novità del palinsesto di Canale5.