Quando torna in onda La Rosa della Vendetta 2 con le nuove puntate? C’è la data: domenica 1 settembre 2024

La dizi turca incentrata sulle vicende di Gulcemal e Deva è stata interrotta in modo brusco nelle scorse settimane. Inizialmente Mediaset prima aveva scelto d trasmettere entrambe le stagioni continuamente, programmandole fino a venerdì 30 agosto 2024 tuttavia ha deciso di interromperla ben prima trasmettendo l’ultima puntata venerdì 12 luglio 2024 e lasciando i telespettatori con il fiato sospeso dichiarando che le nuove puntate andranno in onda a settembre senza, però, sbilanciarsi sulla data.

Adesso però alla domanda quando torna in onda La Rosa della Vendetta con le nuove puntate della seconda stagione si può dare una risposta certa. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che la fiction turca cambierà giorno di programmazione e dal venerdì si sposterà alla domenica. Non sarà l’unica perché in autunno sbarcheranno in prima serata anche Endless Love e Segreti di famiglia ed arriveranno nuove soap e fiction dal paese di Can Yaman. Adesso è il sito di BubinoBlog a fare chiarezza riportando come data d’inizio de La rosa della vendetta 2 domenica 1 settembre 2024 sempre in prima serata su Canale5.

Anticipazioni La rosa della vendetta nuove puntate: Zafer ha un infarto, Gulcemal scompare

Svelato che le nuove puntate de La Rosa della Vendetta andranno in onda a partire da domenica 1 settembre 2024 non resta che scoprire che cosa accadrà nella prossima stagione. Dalle anticipazioni su La Rosa della Vendetta 2, infatti, si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto al centro della trame ci sarà Gulcemal, interpretato dall’attore noto al pubblico di Canale5 Murat Unalmis, continuerà la sua vendetta nei confronti della madre Zafer.

E nel dettaglio gli spoiler svelano che Zafer dovrà affrontare la rabbia del figlio Armagan, il quale scoprirà che la donna ha abbandonato Gulcemal e Gulendam in tenera età per scappare via con il suo amante. Il ragazzo accuserà la mamma di essere stata un mostro, e durante il loro scontro userà parole molto forti, al punto da farla sentire male. Zafer sarà colta da un infarto che la costringerà al ricovero in ospedale, dove i medici dovranno procedere con un intervento. Spazio poi avranno poi Deva e Gulcemal: tra i due nascerà l’amore.

