Perché Endless Love non va in onda da oggi, 12 agosto 2024? Cambia il palinsesto di Canale 5

Il palinsesto di Canale5 cambia di nuovo in questi giorni di metà agosto. Endless Love non va in onda da oggi, 12 agosto 2024, perché? Il motivo è presto detto in vista dell’approdo in prima serata in autunno si è deciso di preservare le nuove puntate e quindi dal 12 al 23 agosto la dizi turca il cui titolo originale è Kara Sevda non verrà trasmessa. I numerosi appassionati dovranno attendere due settimane prima di scoprire cosa succederà ai protagonisti Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül) ed a tutti gli altri amati personaggi.

Quando torna in onda Endless Love? Le nuove puntate verranno trasmesse a partire da lunedì 26 agosto 2024 dal lunedì al venerdì sempre a partire dalle 14.00 circa su Canale5. E nelle prossimi episodi della dizi turca, stando a quanto riportano le anticipazioni, si scoprirà se Ozan e Zeynep riusciranno a lasciare il Paese come previsto e se Asu riuscirà ad allontanare Kemal da Nihan. mentre Ozan avrà modo di dimostrare tutto il suo valore anche lontano da casa. Kemal, invece, sposerà Asu nonostante nel suo cuore c’è Nihan? Asu, nel frattempo, ha dichiarato a quest’ultima che non si separerà dal suo futuro marito per nulla al mondo.

The Family cambia orario: prende il posto di Endless Love, tutte le novità

Cosa andrà in onda al posto di Endless Love a partire da oggi, lunedì 12 agosto 2024? La risposta è un’altra dizi turca. Verrà sostituito da The Family. Dal 12 agosto, The Family andrà in onda dalle 14:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity che dunque si allungherà andando in onda dalle 14.10 fino alle 15.10 circa per poi lasciare spazio alle due puntate de La Promessa. Dalle anticipazioni sulla serie tv turca con Kivanç Tatlitug che ruota attorno alle vicende della famiglia Soykan si scopre che Hulya vuole escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella villa dei Soykan, ma il resto della famiglia non è d’accordo e insiste affinché la ragazza si sieda al loro tavolo.