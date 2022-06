Enea e Pablo Bocci, i figli di Laura Chiatti/ “Ho fatto due cose bellissime”

Chi sono i figli di Laura Chiatti?

Sin da prima di conoscere Marco Bocci, Laura Chiatti non aveva mai nascosto di avere dentro di sè il sogno di diventare mamma. Anzi, l’attrice aveva annunciato senza mezzi termini di essere disposta a mettere, almeno momentaneamente, in stand by la sua carriera pur dedicarsi ai figli che sarebbero arrivati nei primi anni della loro vita. In quel momento pochi sembravano credere a quelle parole, ma lei ha rispettato appieno quanto sosteneva. Anzi, l’attrice ha addirittura bruciato le tappe programmando il matrimonio nell’arco di pochi mesi dal primo incontro con il collega (il giorno delle nozze lei era già in attesa del suo primogenito, Enea). Poco più di un anno dopo ad arricchire le loro vite è poi arrivato anche Pablo.

A distanza di tempo da quella scelta lei non è minimamente pentita, nonostante questo non abbia influito particolarmente sulla sua vita professionale. Lei è ancora adesso una delle interpreti più ricercate e apprezzate anche per la sua professionalità. Recentemente l’abbiamo vista protagonista di “Più forti del destino“, serie in costume trasmessa da Canale 5, che potrebbe tornare a breve con la seconda stagione.

Laura Chiatti e l’orgoglio per i suoi bambini Enea e Pablo Bocci

Laura è ormai una delle attrici più amate del pubblico e questo le permette di scegliere con razionalità solo i progetti a cui dedicarsi. La voglia di apparire a tutti i costi non le appartiene, ora al primo posto ci sono i suoi bambini: “Ho fatto due cose bellissime nella vita: loro” – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’.

Gestire due bambini che hanno solo venti mesi di differenza può essere impegnativa, ma Marco non manca di supportarla e aiutarla quando è libero dagli impegni di lavoro. “Mi aiuta parecchio nei momenti difficili, perché è razionale e mi incoraggia sempre. È la mia parte più determinata. Ha una visione molto più ampia e mi sa dare consigli”.

