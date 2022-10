Enrica Bonaccorti: “Giacomo Paladino mi manca molto”/ “Era il mio Filippo”

Enrica Bonaccorti è stata ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Mattino 5. La nota artista si è mostrata sui social con un occhio nero: “Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla”, aveva commentato. “Oggi sono bella e luminosa grazie alla mia truccatrice, la mia faccia senza copertura del trucco – dice in diretta tv sul quinto canale – oddio mi sta chiamando Renato Zero”, aggiunge la conduttrice con l’immagine di Skype che è andata via in diretta proprio mentre stava parlando con il talk condotto da Federica Panicucci. “Sono caduta in avanti – ha poi ripreso il collegamento – stavo correndo, la testa andava in avanti, sono rovinata per terra, ho il naso un po’ a palla e sono rimbalzata sul naso, ho avuto un dolore.. ho fatto delle urla per la spalla. E’ molto doloroso ve lo assicuro. Ma poteva andare peggio, ho qualche ecchimosi in faccia che sta andando via”.

“Ho un tutore che mi tiene bene – ha proseguito Enrica Bonaccorti – e poi ho una medicina che mi fa passare i dolori e che mi aiuta molto e dopo domani rivedrò il dottore. Ho otto chiodi e una placca di alluminio quindi non so se potrò passare dai metal detector, dai mettiamola sul ridere”. Sul suo scatto pubblicato su Instagram che ha avuto una grande eco: “Non pensavo che la mia foto facesse questo effetto – ha ammesso Enrica Bonaccorti – mi sono fatta un selfie in ospedale, poi l’ho mandata ai miei amici e poi ho pensato al pubblico, la mia piccolissima famiglia”.

ENRICA BONACCORTI: “SONO STATA SOCCORSA SUBITO DOPO LA CADUTA”

Quindi ha aggiunto, di nuovo sulla caduta: “Sono stata soccorsa subito, sono andata in ospedale a fare la radiografia poi il giorno dopo sono entrato in ospedale e mi hanno operato. Adesso andrà tutto bene”. Recentemente è venuto a mancare il compagno di Enrica Bonaccorti, Giacomo Paladino: “In questi momenti sapessi quanto manca il mio compagno, era la mia roccia, era alto e lungo come Filippo. Non averlo accanto in certi momenti è veramente difficile, era una persona meravigliosa, chiunque l’ha conosciuto dice la persone più buona, elegante e gentile. Ti senti veramente sola, non ti senti più protetta, ma sono caduta ed è successa una cosa bella da questa caduta, ho sentito l’amore di migliaia di persone che non pensavo mi volessero così bene, è la cosa più importante al mondo, più di un programma. D’altra canto le vecchie persone cadono e si rompono”.

