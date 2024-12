Si chiama Enrica Cenzatti prima moglie di Andrea Bocelli. Un nome che forse a non tutti dirà qualcosa: è molto più conosciuta, infatti, la seconda moglie del tenore, Veronica. In realtà è stata Enrica la prima donna dell’artista: i due si sono sposati nel 1992 e insieme hanno avuto due figli, Amos, nato nel 1995, e poi Matteo nato nel 1997. I due ragazzi hanno seguito le orme del papà nel mondo della musica ma solamente il secondogenito ha deciso di proseguire con quella carriera. Il primogenito, invece, ha scelto di continuare il suo percorso nel mondo scientifico, dopo aver preso una laurea in ingegneria. Tornando alla ex moglie, nel 2002 è terminato il rapporto tra Bocelli ed Enrica, si vocifera probabilmente a causa di alcuni tradimenti di lui poi scoperti dalla donna.

Nonostante questo, sembrerebbe che tra i due i rapporti siano rimasti piuttosto buoni, anche in virtù del fatto che appena è arrivata la separazione, i figli Amos e Matteo erano ancora molto piccoli dunque avevano bisogno sia della mamma che del papà in un clima quanto più pacifico possibile. Enrica e Andrea Bocelli hanno infatti preso la decisione di continuare a vivere nello stesso posto, ovvero a Forte dei Marmi, anche se in due ville differenti. Così facendo, hanno potuto dare ai loro figli tutta la presenza e l’amore dei quali avevano bisogno pur non stando più insieme. Così Matteo e Amos sono cresciuti con le figure della mamma e del papà in pace e sintonia, nonostante l’amore fosse terminato.

L’amore tra Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli

Come è nato l’amore tra Andrea Bocelli e la sua ex moglie, Enrica Cenzatti? La donna era giovanissima appena conobbe il suo futuro marito: aveva infatti appena 17 anni. Il primo incontro tra i due avvenne in un locale e fu colpo di fulmine per entrambi. Bocelli stava infatti cantando e lei entrò, giovane e bella: così cominciarono la loro relazione culminata con il matrimonio nel 1992 e la nascita dei due ragazzi. Dopo il divorzio, Bocelli ha cominciato una nuova storia con Veronica, poi sposata nel 2014: insieme a lei ha messo al mondo Virginia nel 2012.