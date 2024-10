Chi è Enrica Cenzatti: tutto sull’ex moglie di Andrea Bocelli

Enrica Cenzatti è la prima moglie di Andrea Bocelli. I due si sono sposati nel 1992 e hanno avuto due figli: Amos e Matteo. Un matrimonio che, però, con il tempo, a causa dei tanti impegni professionali dell’artista, ha cominciato a scricchiolare fino a rompersi definitivamente. Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli si lasciano nel 2002. Per amore dei due figli, oggi adulti, Bocelli e l’ex moglie hanno mantenuto rapporti civili per non togliere ai figli la serenità cui hanno diritto nonostante la fine dell’amore tra i genitori.

Dopo la fine del matrimonio arrivata durante gli anni del boom del successo del tenore, Enrica Cenzatti si è trasferita in una villa a Forte dei Marmi insieme ai figli. Il tenore ha scelto, a sua volta, di vivere sempre a Forte dei Marmi, in una villa poco distante da quella in cui vivono l’ex moglie e i figli.

Enrica Cenzatti e i retroscena sull’amore con Andrea Bocelli: perché si sono lasciati

Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli si sono conosciuti quando lei era molto giovane. Enrica aveva 17 anni quando, in un locale, vide per la prima volta il tenore innamorandosene immediatamente. All’epoca, Bocelli suonava il pianoforte in quel locale e tra loro scattò subito la scintilla. Il matrimonio arrivò nel 1992 e poco dopo l’amore fu coronato dalla nascita di due figli: (1995) e Matteo (1997).

Con il tempo, però, i tantissimi impegni in giro per il mondo di Bocelli hanno creato spaccature nel rapporto tra i due che si sono lasciati nel 2002. Dopo il divorzio, Bocelli ha ritrovato l’amore con Veronica Berti con cui ha avuto la figlia Virginia che, a 12 anni, è già una star internazionale mentre della vita privata della Cenzatti non ci sono dettagli e non si sa se abbia un nuovo compagno.

