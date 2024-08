Enrica Mormile e Alessia sono rispettivamente la moglie e la figlia di Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato in qualità di prof a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi anche per aver presenziato direttore d’orchestra a diversi Festival di Sanremo. La musica è sempre stata una delle più grandi passioni di Vessicchio che è legato sentimentalmente da più di 40 anni alla moglie Enrica Mormile, la donna che ha sposato nel 1989 dopo 12 anni di fidanzamento.

Tra Beppe Vessicchio e la moglie un rapporto di forte complicità e sintonia anche se non sono mancati momenti di difficoltà come in tutte le coppie. “Anche se il nostro rapporto non è sempre idilliaco, a volte abbiamo diversità di vedute, troviamo sempre un punto d’incontro, ci rispettiamo” – ha rivelato il direttore d’orchestra ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Beppe Vessicchio come ha conquistato la moglie Enrica Mormile

40 anni e più d’amore tra Beppe Vessicchio e la moglie Enrica Mormile che si sono conosciuti ed innamorati quando erano entrambi giovanissimi. Ma come il maestro e direttore d’orchestra ha conquistato il cuore della sua amata? A rivelarlo ci ha pesanti proprio Peppe Vessicchio che ha fatto breccia nel cuore di Enrica con la musica e in particolare con una canzone: “la nostra canzone ai tempi fu ‘You’ve got a friend’ di James Taylor, scritta da Carol King”.

Dall’unione tra Beppe Vessicchio e la moglie Enrica Mormile è nata anche una figlia di nome Alessia con cui hanno entrambi un bellissimo rapporto. Figlia unica, ma tanto desiderata dal maestro che, proprio com il papà, è molto discreta e riservata per quanto concerne la vita privata e sentimentale. Non è dato sapere molto su di lei, ma di certo possiamo dirvi che Alessia ha reso il padre Peppe anche nonno, visto che è nata una bellissima nipotina.

