Enrica Mormile e Alessia, chi sono la moglie e la figlia di Beppe Vessicchio? Il direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi e per ricoprire il ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, è sposato da più di 40 anni con Enrico Mormile, la moglie e donna della sua vita da cui ha avuto anche una figlia di nome Alessia. Una bella famiglia quella del direttore d’orchestra che è legatissimo alla moglie e alla figlia che negli ultimi anni gli ha regalato anche la grande gioia di diventare nonno.

Alessia, la figlia di Beppe Vessicchio, infatti, ha avuto tre splendide bambine: Teresa, Alice e Caterina. Proprio Vessicchio parlando delle nipotine e della sua famiglia ha detto negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin: “persino il cane è femmina… Non è facile perché il mondo femminile è diverso da quello maschile, ha i suoi codici”.

Beppe Vessicchio, l’amore per la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia

Un grande amore quello che lega Beppe Vessicchio alla moglie Enrica Mormile e alla figlia Alessia; una famiglia molto unita e che ha sempre sostenuto la passione e il lavoro del maestro e direttore d’orchestra. Parlando della moglie, il maestro ha rivelato come ha fatto breccia nel suo cuore: “con la musica: la nostra canzone ai tempi fu ‘You’ve got a friend’ di James Taylor, scritta da Carol King”

Beppe Vessicchio negli ultimi anni è diventato anche un personaggio amatissimo sui social al punto che durante la sua assenza sul palcoscenico del Festival di Sanremo il popolo del web si è letteralmente indignato chiedendo a gran voce il suo ritorno. Amatissimo dal pubblico italiano, Vessicchio ha un segno distintivo a cui non vuole assolutamente rinunciare: si tratta della sua barba su cui ha detto ” tagliarla? Lo farei solo per le mie nipotine… Mia moglie? Non mi riconoscerebbe senza, quindi evitiamo traumi”.