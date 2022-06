Enrica Musto/ Dalla vittoria di Tu si que Vales a oggi e il fidanzato Raoul Bove

Enrica Musto, il successo di Tu si que Vales e le opportunità arrivate poco dopo

Enrica Musto è stata la vincitrice di Tu si que Vales 2019. Per la ragazza, che all’epoca aveva solo 20 anni, è stata una gioia immensa sia vincere il programma e ottenere di conseguenza il montepremi, sia rivedere le repliche, tanto che sui social aveva invitato anche i suoi followers a guardarle. Durante la puntata finale di Tu si que Vales, Enrica aveva impressionato il pubblico e i giudici con la sua interpretazione di “C’era una volta il west” di Ennio Morricone.

Per una ragazza così giovane, proveniente da una piccolo paese di Avellino è stata un’esperienza inaspettata, tanto che lei stessa aveva dichiarato a Witty Tv: “Ho vinto, non ci credo nemmeno io. Sono partita dalla semifinale, prima esperienza in tv quindi ero terrorizzata ed è stato duro l’impatto però davvero motivante. Poi ho acquistato sicurezza e in finale ci sono arrivata pronta. Un artista deve per forza trasmettere emozioni, con la mia esibizione credo di essere riuscita a trasmettere qualcosa”. Dopo la vittoria, Enrica ha stretto amicizia con il cantante Alberto Urso ed è stata notata da Katia Follesa, per le sue doti in campo lirico, che l’ha portata con sè in tour.

Ecco cosa fa Enrica Musto oggi

Attualmente Enrica Musto ha 23 anni, dopo la vittoria del programma non è riuscita ad esibirsi più di tanto a causa dell’inizio della pandemia e il successivo stop ai concerti imposto dall’emergenza Coronavirus. In quel periodo aveva dichiarato: “È proprio eticamente sbagliato dire che stare a casa è un sacrificio, perché c’è gente che mentre noi siamo al sicuro e tranquilli, lotta tutti i giorni e lavora per salvare le nostre vite, quindi stare a casa è il minimo che si possa fare. […] spero di dare un supporto e un sostegno a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti coloro che rischiano la loro vita per salvarla a noi. A loro va un grazie con tutto il cuore, perché sono quelli più vulnerabili e a rischio e a loro spero possa giungere il nostro contributo”.

Attualmente Enrica sta proseguendo i suoi studi sia all’università che al conservatorio. Riguardo alla sua vita privata, dalla finale di Tu si que Vales sappiamo che era fidanzata con un ragazzo che si chiama Raoul Bove, un suo coetaneo che vive sempre ad Avellino. A documentare la loro storia erano alcuni post sui social che però al momento Enrica tiene privati.











