Enrico Beruschi e gli scherzi a Drive In/ “Mi lasciarono appeso al soffitto e…”

Enrico Beruschi e gli scherzi a Drive In: “Appeso a dondolare dal soffitto“

Ha inevitabilmente legato il suo volto e il suo successo a Drive In, interpretando un buffo e malcapitato personaggio spesso vittima di scherzi da parte di Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio. Enrico Beruschi è stata una delle anime del fortunato programma di Italia1, che ha spopolato negli anni ’80. Intervistato dal Corriere della Sera, il comico e attore ha ricordato quegli anni d’oro segnati da una irriverente comicità all’italiana, fatta di gag e sketch che sono rimasti nella storia.

Gianni Dall'Aglio/ "Adriano Celentano tentò di negare ai Ribelli la finale a Sanremo"

Tra i retroscena più divertenti, uno scherzo perpetrato ai danni di Beruschi e che lui stesso racconta nel corso dell’intervista: “Prima mi hanno tirato su con la carrucola vestito da amorino barbuto con arco e frecce, imbracato con dei mutandoni elastici legati ai tiranti di metallo. E poi, fingendo un problema tecnico, hanno mandato in pausa l’attrezzista e sono spariti, lasciandomi lì appeso a dondolare dal soffitto per venti minuti, non le dico che male alle parti basse…“. Autori dello scherzo D’Angelo e Greggio: “Sono tornati fingendosi costernati: “Scusaci tanto, ci eravamo distratti…”“.

Walt Disney, pronti 7mila licenziamenti/ Compagnia taglia i costi: -5,1 mld di euro

Enrico Beruschi: le disavventure sul set e le collaborazioni

A Drive In la comicità era di casa e, grazie agli sketch e ai siparietti girati sul set, a volte capitava anche qualche disavventura. Ne racconta alcune Enrico Beruschi, nel corso dell’intervista: “Ero vestito da sposa, dovevano tirarmi addosso non riso ma ravioli, duri come sassi, uno mi centrò un occhio. “Ti portiamo al pronto soccorso”. “In abito bianco?”. Una volta Margherita Fumero doveva picchiarmi con un ananas di gomma. Qualcuno lo sostituì con una noce di cocco, lei non se ne accorse. Bam. Randellata. Fortuna che avevo ancora un po’ di capelli“.

Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro da Uomini e Donne/ "Non siamo complici..."

Tra i personaggi della televisione e dello spettacolo con cui ha collaborato, oltre a Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio, ci sono anche Carmen Russo, che interpretava il personaggio della cassiera, e la “moglie” Margherita Fumero. Proprio la Fumero, a Oggi è un altro giorno, aveva smentito di essere nella realtà la moglie del comico: “Molti sono ancora convinti che Enrico sia veramente mio marito. Noi siamo amici da 44 anni, quindi diciamo che forse siamo fratello e sorella perché ci vogliamo un bene fraterno ma molti sono convinti così“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA