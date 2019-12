Enrico Brignano/ “A mia figlia parlerò di Falcone e Borsellino” (La porta dei sogni)

Enrico Brignano è tra gli ospiti della seconda puntata de La porta dei sogni, il nuovo programma di Mara Venier in onda sabato 28 dicembre 2019 in prima serata su Rai1. L’attore e comico italiano è stato recentemente protagonista, a sua insaputa, di un affare legato al trading online e l’acquisto di bitcoin. A denunciarne la cosa Valerio Staffelli di Striscia La Notizia che ha incontrato l’artista rendendolo partecipe delle notizia di cui l’attore non era a conoscenza. “È una grande fake news. Non ho mai detto di fare investimenti e non so cosa siano i bitcoin. L’unica parola che conosco che inizia con bit è bitter. Denuncerò tutti quelli che hanno diffuso questa bufala” ha precisato Brignano attualmente impegnato nel nuovo spettacolo teatrale “Un’ora sola ti vorrei”.

Enrico Brignano: “Olaf ha una visione del mondo tutta sua”

Oltre allo show “Un’ora sola ti vorrei”, Enrico Brignano si gode il grandissimo successo del secondo capitolo di “Frozen – Il Regno di Arendelle” dove ha prestato nuovamente la voce ad uno dei personaggi più amati: Olaf. Durante la conferenza stampa di presentazione, il comico romano non ha nascosto che in futuro potrebbe esserci la possibilità di un reality dal titolo “La vita secondo Olaf”: “secondo me si può fare: Olaf ha una visione del mondo tutta sua, un po’ ingenua ma anche consapevole di certe cose. Non riesce a capire e percepire il male: il cattivo giudizio, di cui tutti noi invece siamo sia vittime che carnefici. In questi tempi abbiamo ancora un’ondata di razzismo, gestiamo male la nostra vita e il nostro pianeta. Invece Olaf è un pupazzo di neve che si fa domande, che vive di caldi abbracci, di affetti e d’amore. Per cui sì, se facessero un reality non sarebbe male: anche live. Non è la D’Urso ma è Olaf”.

Enrico Brignano, la moglie Flora e la figlia

Oltre al successo professionale, Enrico Brignano è un uomo felice e realizzato anche nella sfera privata. Legato sentimentalmente a Flora Canto, l’attore ha raccontato come ha conosciuto la donna che gli ha cambiato la vita. “Io e Flora ci siamo conosciuti sul palco, facendo “Tutto suo padre” proprio quando io avevo perso il mio” – ha raccontato a La gazzetta del sud. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “lì ci piacemmo, ci stringemmo e continuammo a trasformarci tanto da mettere al mondo una bambina, un piccolo diavoletto che corre per casa, ha un’energia fantastica, è spettacolare. Alla mia età è veramente bellissimo sentirsi chiamare “papà!”. Parlando proprio della figlia ha detto “le parlerò di cose vere. Le parlerò di Falcone e Borsellino, papà avrà tempo per parlarle dell’odio e del terrore, di terre martoriate dal dolore, di un paese che esultò con Tardelli nell’82, di due acerrimi nemici di bici che si passarono la borraccia come due fratelli, di un grande Presidente con la pipa, di Alberto Sordi e di Totò, della Dolce Vita prima che diventasse più amara”.



