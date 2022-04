Enrico Brignano, compagno e figli Flora Canto/ “Ci sposiamo dopo proposta dell’Arena”

Enrico Brignano e Flora Canto: la dichiarazione all’Arena di Verona…

Enrico Brignano, Martina e Niccolò sono il compagno e i figli di Flora Canto. La coppia pronta al matrimonio dopo la promessa all’Arena di Verona. Un momento davvero magico ed emozionante per la ex tronista di Uomini e Donne che ricordando proprio la promessa ha scritto sui social: “grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato. Sarà difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano”. Una promessa magica quella organizzata dall’attore romano suggellata anche da un bellissimo anello di brillanti. Che dire un grande amore quello tra l’attore romano e la conduttrice e presentatrice che sono legati da diversi anni e che hanno avuto anche due splendidi figli: Martina e Niccolò.

Proprio Brignano parlando della sua famiglia negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin ha confessato: ” e volessi augurare qualcosa a mio figlio sarebbe trasmettergli l’amore e la sapienza di mio padre, che anche senza parlare sapeva comunicare il bene e il male. La sua presenza era forte quanto lo è la sua assenza, anche se oggi è ancora presente nelle mie scelte”. Non solo, parlando di Flora l’attore ha raccontato di vedere delle somiglianze con la piccola Martina: “la madre è come un peluche, dove la metti sta, con la sua borsa. Ormai la sua vita è dedicata ai figli, è in questa fase qui. Anche se quando gioca a carte fa come mia figlia, che vuole vincere sempre”.

Enrico Brignano e Flora Canto presto sposi: matrimonio in arrivo

Enrico Brignano e Flora Canto saranno presto marito e moglie. Proprio così l’attore e showman romano presto sposerà la sua amata Flora Canto. Non è ancora dato sapere dove e quando, ma le nozze sono in programma. “Io e Flora ci sposiamo dopo la proposta dell’Arena. Le storie belle hanno sempre un ‘vissero felici e contenti’. La vita sentimentale va coltivata ogni giorno. A 50 anni ho avuto il primo figlio e a 54 il secondo, sono stato fortunato. Cerco di migliorare anche per loro – ha detto il comico – così che i miei figli possano dire che il loro padre è una brava persona”.

