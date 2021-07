Enrico Brignano/ Nato il secondo figlio Niccolò: “Ti aspettavamo da sempre”

Enrico Brignano è diventato padre per la seconda volta. Suo figlio Niccolò, anche lui nato dalla sua relazione con l’attrice e conduttrice Flora Canto, è venuto alla luce il 20 luglio scorso in una clinica romana (precisamente la clinica Mater Dei di Roma). Il piccolo pesa 2,910 kg e, come la madre, sta bene. Grande emozione da parte di papà Enrico, che per annunciare il lieto evento ha scritto un post su Instagram: “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino. @floracanto”, si legge nella dedica pubblicata sotto alcune foto del bambino. I due hanno scelto di mostrare il volto di Niccolò negli scatti pubblicati successivamente sia sul profilo di lei che su quello di lui. Difficile stabilire se somigli di più al papà o alla mamma, e per ora nessuno dei due ha azzardato un confronto.

Enrico Brignano è diventato padre per la prima volta quattro anni fa. Allora ne aveva 50; oggi, alla veneranda età di 54 anni, festeggia l’arrivo del secondo figlio, il suo primo maschietto. Sia Enrico che Flora hanno condiviso la loro gioia per la nascita di Niccolò sui social network. Il comico, in particolare, ha messo da parte per una volta la sua vena dissacrante per dare la notizia in toni decisamente più teneri. Nelle foto si immortala mentre tiene tra le braccia il suo giovane erede e gli stringe la manina, senza nascondere la sua emozione che lascia trasparire anche nella sua dedica.

Enrico Brignano e Flora Canto, dal primo incontro ai due figli

Sempre su Instagram, qualche mese fa, il celebre attore e comico romano aveva voluto annunciare l’imminente arrivo del suo secondogenito. L’occasione era stata quella del compleanno della sorellina di Niccolò, Martina, nel febbraio scorso: “Amore di papà”, esordisce Brignano, “lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in quattro”. Quanto invece alla sua relazione con Flora Canto, c’è da dire che la madre dei suoi figli è subentrata nella sua vita soltanto dopo il matrimonio di lui con Bianca Pazzaglia, ballerina sposata nel 2008. Enrico e Bianca non hanno avuto figli, ma si è trattato comunque di una frequentazione importante poi sfociata addirittura nelle nozze. All’epoca del loro primo incontro, invece, Flora era fidanzata con Filippo Nardi, dj e conduttore anglo italiano.

