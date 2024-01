Enrico De Martino, il padre di Stefano replica a Belen Rodriguez?/ “Bruciacul, per persone invidiose…”

Stefano De Martino: il padre interviene sul gossip per la prima volta?

Stefano De Martino è da anni un protagonista indiscusso del mondo dello spettacolo italiano, ma anche del gossip. Nelle ultime settimane, in particolare, è tornato al centro di vari pettegolezzi dopo l’intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Domenica In nel corso della quale ha parlato dei presunti tradimenti subiti dal marito. Il gossip, poi, è esploso con il presunto flirt che De Martino avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi. Di fronte alle varie voci sul proprio conto, il conduttore napoletano ha scelto la strada del silenzio accettando con il sorriso anche il tapiro di Striscia la Notizia.

Finora, sul gossip intorno a Stefano De Martino, non si è mai espressa la famiglia del conduttore. I genitori di De Martino, infatti, si sono tenuti sempre a debita distanza dal gossip. Almeno fino ad oggi. Stando, infatti, ad una storia pubblicata da Deianira Marzano, il padre di Stefano, il signor Enrico De Martino, avrebbe risposto per la prima volta a Belen Rodriguez.

La presunta frecciatina di Enrico De Martino a Belen Rodriguez

Come fa sapere Deianira Marzano condividendo la foto che potete vedere più in basso, il padre di Stefano De Martino avrebbe risposto, lanciando una frecciatina, a Belen Rodriguez. Nel filmato pubblicato dal signor De Martino e di cui Deianira ha pubblicato lo screenshot, si vede un tubetto di crema con scritto sopra “Bruciacul- per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi”.

Le parole di De Martino saranno davvero dedicate a Belen Rodriguez? Nel frattempo, la showgirl argentina, tornata in Italia dopo le vacanze nella sua terra d’origine, continua a godersi la famiglia.

