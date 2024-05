Enrico e Luca Maria Monti, chi sono marito e figlio di Sabrina Salerno/ “Nessuno avrebbe scommesso su di noi”

Chi sono Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio della showgirl Sabrina Salerno

Nella vita della celebre cantante e attrice Sabrina Salerno, ospite oggi a La volta buona di Caterina Balivo, ci sono Enrico e Luca Maria Monti, rispettivamente il marito e il figlio. La sex symbol italiana degli anni ’80 e ’90 vanta una famiglia eccezionale alla quale è molto legata e non potrebbe essere altrimenti, andando più nel dettaglio vediamo come Enrico, nato nel 1968 faccia di mestiere l’imprenditore e sia proprietario di un’azienda tessile, ha conosciuto Sabrina quando i due erano impegnati nei rispettivi campi. In una vecchia intervista concessa al quotidiano Il Fatto Quotidiano, Sabrina ha rivelato come inizialmente fosse poca la credibilità in una loro storia, poi sfociata in matrimonio negli anni: “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi, neanche i nostri amici” ha dichiarato qualche tempo fa la Salerno riguardo al legame con il suo Enrico.

Ricchi e Poveri: "Franco Gatti ci disse di non fermarci quando si ritirò"/ "Dopo Sanremo ci vogliono tutti"

Sabrina e il suo Enrico Monti sono legati sentimentalmente da ormai 30 anni e non si sono mai dimenticati del giorno in cui tra loro scattò la scintilla: “Ai tempi io facevo il discografico, avevo uno studio di registrazione. Mi precipitai ad un concerto di Sabrina allo stadio di Rovigo e cenammo con altri” raccontava l’imprenditore tornando sul contatto con la Salerno.

Sabrina Salerno, chi è la cantante sex symbol degli anni '90/ "Non sono vittima del maschilismo"

Luca Maria Monti, il retroscena della mamma: “Figlio fatto con grande coscienza”

Dall’amore ormai trentennale tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti è nato il figlio Luca Maria, che di recente la cantante ha presentato al pubblico svelando qualche dettaglio in più sulla vita del ragazzo. Nel corso di una recente intervista concessa al magazine Chi, la showgirl e cantante ha ammesso come il giovane sia molto riservato.

Nato nel 2004, proprio quest’anno Luca Maria Monti ha compiuto 20 anni, ricevendo dediche e speciali auguri da parte di mamma Sabrina, che in una intervista concessa in passato a Verissimo aveva parlato così del figlio: “L’ho desiderato tanto ed è un figlio che ho fatto con grande coscienza, il lavoro di madre l’ho preso molto sul serio anche perché poi devi portarlo avanti per tutta la vita – aveva detto la Salerno nel programma di Silvia Toffanin – Ho cercato di insegnargli il rispetto per le donne, penso sia un lavoro che tocca a noi” ha confidato Sabrina parlando nel talk di Canale Cinque.

Simona Tagli: "Voto di castità? Con Beatrice Luzzi ho provato qualcosa"/ "Principe Alberto? Passionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA