Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio Sabrina Salerno/ Lei: “l’amore non lo spieghi con la logica”

Enrico e Luca Maria Monti sono gli uomini più importanti della vita di Sabrina Salerno. Rispettivamente marito e figlio, Enrico e Luca Maria Monti sono stati e sono tutt’oggi i pilastri della vita affettiva e privata della bellissima ballerina e cantante, icona anni ’80, che torna protagonista nel nuovo show del venerdì sera di Raiuno “L’acchiappatalenti” presentato da Milly Carlucci. Ma torniamo a parlare agli uomini della vita di Sabrina Salerno: Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio. L’incontro con Enrico Monti è avvenuto tantissimi anni fa durante il boom discografico della cantante che dalle pagine di un noto settimanale ha raccontato: “mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante”. All’inizio però tra i due non è successo nulla, visto che Enrico Monti era sposato ed era diventato papà da pochissimo tempo. Anche la Salerno era felicemente fidanzata, anche se a distanza di anni ha poi raccontato: “l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”.

Il primo incontro non si scorda mai. Lo sa bene anche Enrico Monti che ricordando il primo incontro con la moglie Sabrina Salerno ha raccontato: “ai tempi ero discografico, avevo uno studio di registrazione. Andai ad un concerto di Sabrina allo stadio di Rovigo e cenammo con altri”. Un anno dopo i due si sono rincontrati fino al grande amore poi sfociato in un matrimonio celebrato nel 2006.

Enrico e Luca Maria Monti, il rapporto di Sabrina Salerno con il marito e il figlio

Sabrina Salerno è innamorata pazza di Enrico e Luca Maria Monti. La showgirl e cantante di “Boys Boys Boys” è legata da tantissimi anni all’imprenditore del settore tessile a capo dell’azienda di famiglia e dal loro amore è nato il figlio Luca Maria. Un rapporto speciale quello nato tra mamma e figlia come ha raccontato proprio Sabrina Salerno ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Ho cercato di fare del mio meglio. Il ruolo di mamma è difficile per tutti” – ha detto la cantante che è orgogliosa del suo “bambino” che oggi ha 18 anni e ha descritto come un uomo “bravo, sensibile, profondo e razionale”.

Luca Maria Monti, il figlio di Enrico Monti e Sabrina Salerno, ha sentito il peso di essere figlio di una icona del mondo dello spettacolo. “A scuola succedeva che venisse fuori l’argomento, ma crescendo si matura. Alla fine vivi una vita normalissima” – ha detto Luca Maria che sulla mamma ha detto – “è la sola persona che riesce a farmi parlare e a dire cosa provo realmente”.











