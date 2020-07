Luca Maria Monti figlio Sabrina Salerno/ Lei “l’unico uomo che mi dà filo da torcere”

Oggi Luca Maria Monti, figlio di Sabrina Salerno ed Enrico Monti è ormai un adolescente. Oggi la cantante divenuta un vero simbolo negli anni Ottanta sarà ospite della trasmissione La Vita in Diretta e quasi certamente dedicherà alcune parole proprio all’amato figlio nato nel 2004. Parlando dell’ormai 16enne Luca Maria, mamma Sabrina in una intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa aveva parlato proprio del rapporto speciale che c’è tra loro due. “Sono una mamma che punta sul dialogo, che crede nell’importanza di dire “no” e che è sempre presente”, aveva detto. Pur essendosi descritta come una mamma attenta e apprensiva, la Salerno aveva anche ammesso di lasciare comunque il figlio Luca Maria sempre “libero di farsi la sua vita, consapevole che i figli non sono proprietà dei genitori”. La diva di “Boys, boys, boys” aveva così ribadito l’importante ruolo di genitore che consiste nell’accompagnare il figlio in un percorso di crescita ed indipendenza fondamentale. Anche per questo, qualche anno fa Luca Maria ha realizzato uno dei suoi sogni, andare in un college in Inghilterra per due settimane, nonostante avesse solo 12 anni, vivendo così una esperienza formativa molto importante.

LUCA MARIA MONTI FIGLIO SABRINA SALERNO: LA DEDICA PER IL COMPLEANNO

Lo scorso 2 aprile Luca Maria Monti ha compiuto i suoi primi 16 anni e per un compleanno così importante non poteva mancare una dedica altrettanto sentita da parte della madre Sabrina Salerno, che sulla sua pagina Instagram ha postato una tenera foto degli istanti successivi al parto. “02/ 04/2004 La giornata più bella e importante della mia vita. Ogni volta che guardo questa foto mi emoziono: questo è il momento dove ho visto il tuo viso per la prima volta”, aveva commentato nella didascalia. “Ti amo più di ogni cosa al mondo! Ho tentato invano di essere una mamma perfetta… ma la perfezione non esiste. Auguri di buon compleanno per i tuoi 16 anni. Sei l’unico uomo che mi dà filo da torcere”, aveva chiosato. E già in altre circostanze la Salerno aveva sottolineato qualche preoccupazione che il figlio, come tutti gli adolescenti, le aveva dato. Quando Luca Maria aveva 14 anni, la mamma Sabrina in una intervista a Vero raccontava di lui: “è un adolescente e sta attraversando un momento complicato… Ma è inevitabile e io faccio tutto quello che posso per esserci”. Al tempo stesso ad un altro settimanale, Vanity Fair, la cantante aveva ribadito il grande amore nei suoi confronti: “La maternità è stata una rivelazione: ha ribaltato le mie priorità e mi ha infuso sicurezza. Con Luca Maria ho scoperto davvero che cos’è l’amore puro e vero. Non me ne voglia mio marito, ma quello che si prova per un figlio è qualcosa di trascendentale”.





