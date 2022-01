Enrico e Luca Monti, marito e figlio Sabrina Salerno/ “È il mio centro di gravità”

Enrico Monti: come ha conosciuto Sabrina Salerno? La nascita del loro rapporto d’amore…

Sabrina Salerno è tornata recentemente in Tv a “Ballando con le stelle” dove è stata una delle concorrenti più amate. A renderla orgogliosa non c’è solo l’affetto del pubblico, ma anche la bella famiglia che è riuscita a costruire con il marito Enrico Monti, che è ormai al suo fianco da anni. I due si sono conosciuti nel 1993, ma si sono sposati solo diversi anni dopo, nel 2006, e hanno deciso di vivere nel Trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, l’azienda dell’uomo fondata nel 1911.

Tutto tra loro è avvenuto per caso, a conferma di come il destino avesse giocato a loro favore: “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” – ha raccontato lei a ‘Vanity Fair’.

Anche la coppia formata da Enrico e Sabrina ha vissuto una fase di alti e bassi, ma sono riusciti a ripartire più forti di prima: “Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25 – aveva detto lei in un’intervista qualche tempo fa -. Potete immaginarlo, non è sempre stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”.

Pensare a una vita senza di lui per la showgirl è praticamente impossibile: “ Lo stimo in maniera incredibile è un uomo pazzesco. Non giudica mai. Io ho degli attimi di grande follia in cui vedo solo buio. Un amore che senza di lui io non potrei vivere . È il mio centro di gravità permanente, nonostante le mie fragilità ed i miei colpi di testa, quando mi prendono questi momenti neri devo tornare da lui “.

L’amore che la lega al suo Luca, nato nel 2004. è ovviamente fortissimo e lei non ha paura di nasconderlo. “È il mio tutto, l’unico che mi tiene testa, entrambi abbiamo un carattere molto forte, litighiamo su tutto” – ha detto a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’.

