Enrico, Francesco e Antonio chi sono i figli di Gaetano di Vaio/ “E’ nato quando la mia vita era cambiata”

Gaetano Di Vaio è morto in seguito ad un incidente sulla moto, avvenuto il 16 maggio. Il noto produttore e attore di Gomorra non ce l’ha fatta e si è spento mentre era ricoverato all’ospedale di Giugliano, in condizioni critiche. Lascia il vuoto il produttore, soprattutto nella sua famiglia che sta vivendo momenti di estremo dolore. Di Vaio, infatti, lascia tre figli: i primi due avuti da una prima moglie, Enrico e Francesco, e Antonio avuto da una successiva compagna.

Chi sono i figli di Gaetano Di Vaio? Il regista ha avuto il primo figlio molto giovane quando era ancora dipendente dalla droga. Il secondo, invece, è arrivato quando Di Vaio aveva deciso di cambiare vita: “Francesco era il figlio della vita, il primo figlio, Enrico, era nato che ero tossicodipendente, facevo una vita bruttissima, avevo 22 anni, ero una larva umana, non avevo un futuro davanti, pensavo che sarei finito nella camorra o morto per la droga, o con l’ergastolo addosso, mentre Francesco nasce quando ero sicuro che la mia vita era definitivamente cambiata” dichiarava in un’intervista.

Gaetano Di Vaio figli: dal carcere al successo di Gomorra

Gaetano Di Vaio è stato in prigione per diversi crimini minori quando era molto giovane; molto prima del successo di Gomorra opera con il quale è conosciuto al grande pubblico: “Avevo 12-13 anni, le prime incriminazioni erano per furti nelle auto, mi mettevano dentro le case cosiddette di rieducazione, carceri vere e proprie” raccontava.

I figli di Gaetano Di Vaio hanno rappresentato la sua salvezza; il produttore, infatti, faceva uso e vendeva droga: “Quando è nata Scampia dove prima c’erano le pecore, hanno fatto questi palazzoni enormi, il quartiere è stato invaso, in mezzo alla piazza si spacciava l’ira di Dio. Ho cominciato con gli amici di quartiere che mi dicevano Damme nu occhio e mi lasciavano a guardia della droga, finché ho chiesto di venderla anch’io, in proprio“.

