Un messaggio d’auguri da parte di Enrico Lucherini, press agent più famoso d’Italia, per Sophia Loren, in occasione dei suoi novant’anni, recita: “Tanti auguri Sophia. Sei sempre la più bella, la più brava, sei l’unica”. Alla cara amica, che sente poco (circa una volta l’anno) ma che continua ad ammirare e stimare come il primo giorno, ha dedicato parole d’oro. Novella 2000, nel prossimo numero in edicola, ha intervistato proprio l’agente, che ha incontrato l’ultima volta la Loren due anni fa: nonostante gli anni passino, il bene che c’è tra loro rimane immutato.

Chi sono Carlo ed Edoardo Ponti, figli di Sophia Loren: carriera, vita privata/ “Con mamma è sempre festa…”

Sul primo incontro, avvenuto all’aeroporto di Fiumicino, Lucherini racconta alcuni aneddoti: “All’inizio, devo ammetterlo, non siamo stati subito amici. C’era un rispetto professionale reciproco ma l’amicizia è nata dopo” ha rivelato. I due si sono conosciuti in occasione del lancio del film La Ciociara, che avrebbe portato a Sophia Loren un incredibile successo. Tra i due la sintonia è nata però molto presto, non appena l’attrice ha capito di potersi fidare di lui e della sua professionalità, nonostante la giovanissima età di quello che all’epoca era l’addio stampa della casa di produzione Ponti-De Laurentiis.

Sophia Loren, chi è il marito Carlo Ponti e com’è morto/ La liaison giovanile con Achille Togliani

Enrico Lucherini: “Sophia Loren capiva e apprezzava i miei consigli”

Enrico Lucherini non ha mai cercato di conquistare la fiducia di Sophia Loren: come spiegato a Novella 2000, tutto è nato in maniera naturale, senza forzare la mano. “Lei ha capito chi ero e ha apprezzato i miei consigli, anche se non gliene davo spesso. E non so quanto sia stato importante il mio contributo per la sua carriera perché lei è sempre stata una professionista attenta ad ogni dettaglio” ha rivelato. Tra loro, come spiegato ancora dal press agent, c’è stato fin da subito un ottimo feeling, importantissimo nel mondo del lavoro e anche nella vita privata: questo li ha portati a non discutere mai, anzi, a creare un bellissimo rapporto che sopravvive al tempo.

Sophia Loren operata dopo una caduta in casa/ Fratture a livello dell'anca: "Intervento riuscito"

Quando tra i due ci sono telefonate, si parla di tutto “ma in particolare del lavoro fatto insieme”, ha rivelato ancora Lucherini a Novella 2000. I momenti felici sono sempre oggetto delle loro conversazioni, con uno sguardo nostalgico al passato. Per Enrico, Sophia Loren è stata l’ultima grande diva del cinema italiano: “Non ci sono altre attrici che hanno conquistato il pubblico come lei, anche a livello internazionale. Ancora oggi solo se esce di casa è già una star. Non si capisce perché, ma la sua presenza richiama subito un capannello di fan, di persone che le adorano”.