Sophia Loren non ha certo bisogno di presentazioni: parla per lei la sua storia, la filmografia, gli innumerevoli premi e riconoscimenti e il suo valore simbolico come diva non solo italiana ma internazionale. La sua caratura è ancora oggi esempio, manifesto intramontabile di un cinema leggendario e che stimola costantemente la ricerca e l’approfondimento. Ma oltre le innumerevoli tappe professionali, cosa sappiamo degli amori, della vita privata e del marito di Sophia Loren – Carlo Ponti – con il quale ha condiviso praticamente un’intera vita?

Così come in molte delle pellicole vissute da protagonista, l’amore è centrale anche nella vita privata di Sophia Loren. Due grandi amori sono ascrivibili alla sua sfera emotiva, di cui l’ultimo sicuramente il più importante. Da giovanissima, grazie all’impegno comune per i fotoromanzi, conobbe Achille Togliani; siamo sul finire degli anni cinquanta e – come racconta Wikipedia – a dispetto della durata breve si trattò di una corrispondenza particolarmente appassionata e scandita dallo scambio reciproco di numerose lettere d’amore.

Sophia Loren, dalla liaison con Achille Togliani all’incontro di una vita con il marito Carlo Ponti

Ultimata la relazione quasi ‘epistolare’ con Achille Togliani, il cuore di Sophia Loren è stato solo di un uomo: suo marito Carlo Ponti. Ancora il cinema a fare da collante da quel primo incontro datato 1950 per una storia d’amore spezzata unicamente dalla triste scomparsa del produttore cinematografico nel 2007. La morte del marito dell’attrice arrivò a causa della malattia e in conseguenza di gravi complicazioni polmonari. Nel merito della loro storia d’amore, parliamo di oltre cinquant’anni di unione ma non senza particolari difficoltà, prettamente burocratiche, agli albori della relazione,

Quando Sophia Loren conobbe quello che poi sarebbe diventato suo marito, Carlo Ponti, quest’ultimo era ancora sposato con Giuliana Fiastri e per le leggi vigenti in Italia all’epoca – come racconta Wikipedia – il produttore cinematografico rischiava di essere accusato di bigamia. Per questa ragione soggiornò per diversi anni fuori dall’Italia (prima in Messico e poi ad Hollywood). L’annullamento del matrimonio precedente avvenne solo nel 1962, evitando così a Sophia Loren e suo marito Carlo Ponti l’accusa di bigamia. Successivamente arrivarono finalmente a compiere il grande passo del matrimonio, precisamente nel 1966 in Francia, a Sèvres; costruendo poi una splendida famiglia scandita dalla nascita dei figli Carlo jr. ed Edoardo.