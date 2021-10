Enrico Monti e figlio Sabrina Salerno/ La showgirl: “Luca Maria è tutto per me”

Enrico Monti e Luca Maria sono rispettivamente il marito e il figlio di Sabrina Salerno, concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. La sexy icona degli anni ’80 è pronta a mettersi in gioco nella nuova stagione del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. A fare il tifo per lei il marito Enrico Monti e l’amatissimo figlio Luca Maria. Una storia d’amore importante quella nata fra l’imprenditore e la showgirl che si sono conosciuti per caso in uno studio di registrazione. Da quel momento non si sono mai più lasciati, anzi si sono sposati e dal loro matrimonio è nato il figlio Luca Maria, la gioia più grande della vita della cantante.

La nascita di Luca Maria ha spazzato via ogni dolore nella vita di Sabrina Salerno che, ospite di Verissimo, si è raccontata a cuore aperto: dalla difficoltà a fidarsi degli uomini a causa di un manager “diabolico manipolatore che mi ha rubato un sacco di soldi”, ma anche per il suo essere stata una figlia non desiderata. “Sono stata una figlia non desiderata, mentre mio figlio è tutto per me” – ha confessato in lacrime la Salerno che parlando del figlio Luca Maria ha detto – “è il mio tutto. È l’unico che mi tiene testa, entrambi abbiamo un carattere molto forte, litighiamo su tutto. Lui è nato bastian contrario e io pure. È l’unico che riesce a entrare nella mia anima”.

Sabrina Salerno e l’amore per il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria

Un amore immenso quello di mamma Sabrina Salerno per il figlio Luca Maria nato dall’amore con Enrico Monti. Proprio il figlio ha deciso di farle una bellissima sorpresa scrivendole una lettera che l’ha emozionata fino alle lacrime.

“Mi sento messa a nudo. Non amo piangere in pubblico perché è come se mostrassi la parte meno forte di me” – ha detto la Salerno che ha commentato così la lettera – “ha ragione a dire che sono nevrotica, forse a volte dovrei essere più matura nei suoi confronti. Ma è stato un ragazzo desiderato tanto. È figlio dell’amore e ha un equilibrio e una stabilità fortissima. Chi come me non è stato desiderato fa molta più fatica nella vita. Mi vergogno di aver pianto, adesso mio figlio non mi parlerà per un mese!”.

