Enrico Monti e Luca, marito e figlio Sabrina Salerno/ “Senza amore sei rovinato”

Enrico Monti e Luca Maria sono il marito e il figlio di Sabrina Salerno, la concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Una carriera che non ha bisogno di essere raccontata quella della cantante, icona sexy degli anni ’80 che ha fatto sognare milioni di italiani. Sulle note di “Boys Boys Boys”, Sabrina Salerno è diventata una star internazionale conquistando le classifiche internazionali. Nella sua vita però non è mai mancato l’amore, anzi la bellissima cantante da circa 25 anni è legata al marito Enrico Monti, imprenditore conosciuto per caso durante una registrazione di un disco.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Conquisteranno il podio?

“Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” – ha detto la Salerno. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che da quel giorno non si sono più lasciati. Un amore che ha superato ogni difficoltà, visto che la coppia è felicemente innamorata e complice da più di 25 anni. “Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25” ha confessato l’artista dalla pagine di Vanity Fair rivelando di aver vissuto dei momenti no, ma di averli superati con la forza del loro amore.

Sabrina Salerno, scollatura hot a Ballando con le Stelle/ Smith: "così è volgare"

Sabrina Salerno: “Enrico Monti e Luca Maria sono la mia famiglia”

L’amore fra Sabrina Salerno e Enrico Monti non si è mai spento. Nemmeno quando nella loro vita ci sono stati dei momenti di difficoltà. “Non sempre è stato facile” – ha dichiarato la cantante dalla pagine di Vanity Fair precisando – “come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. Si tratta di quei classici momenti che ogni coppia ha vissuto, ma che Sabrina ed Enrico hanno superato potendo contare sul loro amore, ma anche su principi ben saldi come “l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”.

Sabrina Salerno il dramma dell'abbandono del padre/ "Compromesso il rapporto con gli altri uomini"

Ad unirli ancora di più poi la nascita di Luca Maria, l’unico figlio della cantante: “è stata la gravidanza più bella della mia vita. Ho mangiato come se non ci fosse un domani. È stato il periodo più sereno della mia vita. Era uno stato di estasi, è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”



© RIPRODUZIONE RISERVATA