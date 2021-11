Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ Lei: “uomini come lui non ne esistono”

Chi è Enrico Monti?

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, la showgirl e concorrente di Ballando con le Stelle. Un amore importante quello nato tra la cantante e l’imprenditore che sono sposati da più di 25 anni. Nel 1993 il matrimonio e da allora la coppia non si mai separata anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà come ha confessato proprio la cantante di “Boys Boys Boys”: “siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25 anni” – rivelando che come in tutte le coppie hanno vissuto dei periodi di crisi – “potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. Con il loro amore Sabrina ed Enrico hanno affrontato tutto uscendone sempre insieme.

La coppia, infatti, è sempre più complice ed innamorata come ha raccontato proprio la cantante nel dance show di Raiuno facendo delle confessione inaspettate sul marito: “lui ha eleganza, ha comprensione nei confronti degli essere umani. E poi sta con una persona non facile come me, perché vivo attimi di grande follia”.

Sabrina Salerno: “grazie a mio marito Enrico Monti sono uscita dal buio”

Non solo, Sabrina Salerno ha rivelato come il marito Enrico Monti sia sempre stato la sua ancora di salvezza. “Grazie a mio marito e a mio figlio sono uscita dal buio, mi sono aggrappata a loro” – ha confessato Sabrina – “ci sono momenti in cui vedo tutto nero e lui, mio marito, mi placa. Uomini come lui non ne esistono. E’ un amore che senza di lui non potrei vivere”.

Che dire un amore grande quello tra l’icona sexy anni ’80 e l’imprenditore tessile. Ma come si sono incontrati per la prima volta? Galeotto è stato uno studio di registrazione come ha raccontato la cantante: “ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”.

