Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ “Un uomo pazzesco che non giudica”

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, la showgirl concorrente di Ballando con le Stelle. Un grande amore quello tra l’imprenditore e la showgirl che proprio durante l’ultima puntata del dance show di successo di Rai1 ha parlato del suo amato marito raccontando alcuni retroscena sul suo carattere. “Ho avuto bisogno di tornare a casa da mio marito e da mio figlio, avevo bisogno di amore” – ha confessato la Salerno che si è poi lasciata andare parlando del rapporto d’amore che da tantissimi anni vive col marito. “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica – ha detto – ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto…”.

Ecco poi la Sabrina Salerno che non t’aspetti. La showgirl ha rivelato di vivere dei momenti di buio: “ho degli attimi di grande follia e scoraggiamento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”.

Sabrina Salerno ed Enrico Monti: 28 anni d’amore

Sabrina Salerno ed Enrico Monti sono innamorati da 28 anni. Un grande amore, ma soprattutto una spalla a cui appoggiarsi nei momenti di grande difficoltà e di buio per la showgirl. “Ci sono momenti in cui vedo tutto nero e lui, mio marito, mi placa. Uomini come lui non ne esistono. E’ un amore che senza di lui non potrei vivere” – ha confessato la ballerina e cantante che ha incontrato il marito per puro caso in uno studio di registrazione.

“Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” – ha rivelato la cantante che quest’anno ha accettato la sfida di Milly Carlucci. Un’esperienza promessa a pieni voti dal marito che sui social l’ha incoraggiato con un bellissimo messaggio: “la mia guerriera parteciperà a ballando con le stelle, tre mesi di duro lavoro e allenamenti intensi, una sfida che la vedrà sicuramente, come ogni volta, protagonista”.

