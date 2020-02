Enrico Nigiotti/ 2020 da urlo: dopo il Festival di Sanremo il nuovo album “Nigio”

Enrico Nigiotti sarà ospite questa mattina presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il cantautore toscano è reduce dalla splendida esperienza al Festival di Sanremo 2020, dove ha presentato il suo ultimo brano “Baciami adesso”. La canzone non è stata premiata dalla giuria, ma Nigiotti ha sempre dichiarato di voler sfruttare la kermesse sanremese come una vetrina, essendo poco interessato alla vittoria finale. L’ex X Factor voleva “pubblicizzare” di fatto la sua “Baciami adesso”, in vista poi dell’imminente uscita del suo nuovo album. Venerdì prossimo, il giorno si San Valentino, il 14 febbraio, uscirà infatti “Nigio”, l’ultimo lavoro discografico del cantante toscano, la cui uscita è stata annunciata dallo stesso attraverso i social, con un video in cui canta il brano di Sanremo: “Venerdì esce “Nigio” il mio nuovo album – le sue parole – Sono veramente orgoglioso di queste nuove canzoni perché ognuna di loro racconta storie che vivo, vedo e sento addosso. Venerdì 14/2 non sarà solo la festa dell’amore ma anche la nascita di questo nuovo viaggio che cominciamo a fare insieme”.

ENRICO NIGIOTTI: IL TOUR NEI TEATRI A MAGGIO

Un 2020 che inizia alla grandissima quindi per Nigiotti, che a partire dalle prossima primavera sarà impegnato in un tour nei principali teatri italiani. Si comincerà il 5 maggio a Bologna, e si terminerà il 21 maggio nella sua Livorno. Di mezzo, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Roma, per un viaggio che toccherà tutta Italia, da nord a sud. Il classe 1987 originario di Livorno, è reduce dalla sua terza apparizione a Sanremo. Nel 2015 l’esordio fra le Nuove proposte con “Qualcosa da decidere”, quindi l’esibizione nel 2019 con il brano dedicato al suo amato nonno dal titolo “Nonno Hollywood”, pezzo che ha riscosso un discreto successo. Una carriera breve ma già variegata quella di “Nigio”, che nel 2010 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto conoscere, quindi Sanremo nel 2015, poi nel 2017 la svolta con X Factor.

