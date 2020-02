Enrico Nigiotti, “Baciami adesso”/ “Le polemiche? Bado solo a me” (Sanremo 2020)

Ultima volta sul palcoscenico dell’Ariston per Enrico Nigiotti per il Festival di Sanremo 2020. Look total black con giaccia impreziosita da strass per il cantante che, in un’intervista rilasciata nelle ultime ore a Il Corriere della Sera ha ammesso di non aver seguito molto le altre esibizioni del festival. “Non ho guardato molto del Festival, cerco di stare attento solo alla mia esibizione. – ha raccontato il cantante – Ci sono sempre un sacco di polemiche, è una festa di paese nazionale. L’importante è esserci.” Poi con lo sguardo ai prossimi giorni ha dichiarato “Dopo il Festival esce il disco e poi sarò in tour nei teatri. Mi sono molto emozionato nella serata delle cover”. Riuscirà ad accaparrarsi una delle prime posizioni in classifica con la sua nuova canzone? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ENRICO NIGIOTTI, ULTIMA SERA AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Forse, Enrico Nigiotti, si sarebbe aspettato un Festival di Sanremo 2020 diverso. Di sicuro lo avrebbe voluto. La sua canzone “Baciami adesso“, a dispetto di un ritornello più che orecchiabile, destinato probabilmente a diventare un tormentone dei prossimi mesi, non ha fatto colpo come qualcuno avrebbe potuto pensare. Rispetto all’anno scorso, quando il suo “Nonno Hollywood” aveva colpito la giuria e commosso il pubblico dell’Ariston, la situazione per Nigiotti sembra essere più appannata. Non è semplice, di anno in anno, trovare un brano che accontenti allo stesso tempo i canoni sanremesi, la modernità che avanza e la propria identità di cantautore. Con “Baciami adesso” la sensazione è che il cantante livornese abbia perso di vista almeno una di queste tre componenti. In ogni caso non può che essere positivo il bilancio dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e X Factor. E’ stato proprio lui, in collegamento da Sanremo, a ricordare come soltanto fino a pochi anni fa fosse costretto a fare un altro mestiere per tirare a campare. Oggi, invece, si discute della “delusione” di non vedere Nigiotti tra i primissimi in classifica: basta questo “sottosopra” a chiarire come la dimensione di Enrico sia mutata nel giro di pochissimo tempo.

ENRICO NIGIOTTI: FLOP RISPETTO A NONNO HOLLYWOOD?

Ma a proposito di classifica, qual è la situazione di Enrico Nigiotti quando ci apprestiamo a vivere la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2020? L’unico riferimento che abbiamo sulla classifica generale, quello annunciato ieri in apertura, relativo al bilancio dopo la prima esibizione di tutti i cantanti e successivo alle cover, vedeva Enrico Nigiotti in 16esima posizione, dietro Paolo Jannacci e davanti a Giordana Angi. Dopo la quarta serata, però, la situazione è destinata a peggiorare per Nigiotti? La Sala Stampa Lucio Dalla ha infatti punito severamente la performance di Enrico, onestamente non precisissimo nella sua esecuzione, al punto che su 23 cantanti in gara, vista la squalifica del duo Bugo-Morgan, il livornese è finito in 21esima posizione. I giornalisti non hanno apprezzato, per usare un eufemismo, la prova di Nigiotti, che a questo punto dovrà tentare di limitare i danni contando magari su un aiuto da parte del pubblico. Proprio il “popolo” da casa nella finale di oggi conterà per il 34% nella votazione finale. Sarà abbastanza per portare Enrico Nigiotti a risalire la classifica o il livornese dovrà guardare già oltre, alla gara delle vendite e degli ascolti che si inaugura il giorno dopo Sanremo? Clicca qui per il video dell’esibizione di Enrico Nigiotti nella quarta serata.



