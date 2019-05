ENRICO NIGIOTTI/ Da zia Mara per festeggiare il Doppio Platino (Domenica in)

L’ultimo anno è stato intenso per Enrico Nigiotti, che dopo aver solcato il palco del Festival di Sanremo non ha conosciuto sosta. Impegnato nella produzione prolifica di nuovi brani, ha lanciato a metà maggio il suo nuovo singolo e un video che ha sollevato non poco scalpore. Nella clip di Notturna, infatti, tutto ruota attorno alla passione, senza freni e controlli, “all’interno di un bagno qualsiasi” che diventa lo scenario per una tappa mordi e fuggi o per lo sfogo dei propri desideri. Mancano invece poche settimane prima che l’artista inizi il suo tour, con tappa zero a Piazza Del Comune di Fabriano, in provincia di Ancona, dove lo vedremo il prossimo 14 di giugno. Oggi Enrico Nigiotti sarà invece ospite di Mara Venier a Domenica In. Non è escluso che l’occasione permetterà al cantautore di annunciare altre date per il suo Cenerentola tour, mentre in questi giorni approfitta del sole pre-estivo per fare il primo bagno al mare.

ENRICO NIGIOTTI, IL CENERENTOLA TOUR

“Maggio oggi ti voglio bene”, scrive nell’ultimo post su Instagram, con alle spalle un’acqua cristallina che spazia dal verde al blu intenso. Un modo anche per festeggiare il Doppio Platino conquistato grazie alla sua L’amore è, la conferma di un successo che sembra confermato a ogni suo lavoro artistico. Il brano Nonno Hollywood ha permesso ad Enrico Nigiotti di staccarsi in via definitiva dall’universo dei talent ed entrare di diritto nel mondo della discografia italiana. Ancora oggi fra i suoi pezzi forti, l’artista ha inserito la canzone nella scaletta del suo Cenerentola Tour e non solo. Il prossimo 23 giugno 2019 infatti Nigiotti sarà presente al campo sportivo Giove di Terni per un live gratuito.

LE COLLABORAZIONI DI SUCCESSO DI ENRICO NIGIOTTI

In questa speciale occasione, il protagonista dell’ultima edizione di Sanremo interpreterà le sue hit, che del resto lo hanno portato finora a unire la voce con tanti big della musica nostrana. Da Eros Ramazzotti fino a Gianna Nannini, senza dimenticare Laura Pausini e il brano Le due finestre che ha scritto su misura per lei e che è presente nell’album Fatti sentire, il 13esimo dell’icona pop. Nigiotti intanto ha preferito Fabriano come prima tappa del suo tour per un motivo più che nobile: il concerto infatti rientrerà nei cinque giorni dell’Annual Conference Unesco 2019, che metterà al centro il tema La Città Ideale e che si avvarrà della presenza di diversi artisti per altrettanti eventi culturali, come la Form, Nicola Piovani e Paolo Fresu, ricorda Radio Gold.



