Enrico Nigiotti/ FaceApp lo invecchia, Emma Marrone: “Sei bono sempre” (Battiti Live)

Enrico Nigiotti questa sera sarà su Italia 1 per la terza tappa di Battiti Live 2019, mentre il prossimo 10 agosto sarà a Orbetello, in occasione del Festival delle Crociere, per la tappa conclusiva del suo tour. La Tournée, composta da oltre 20 tappe, ha avuto inizio lo scorso settembre con una serie di in-store per la promozione del suo disco, prima del live di Lucca che ha ufficialmente aperto i concerti. In vista dell’ormai imminente conclusione del tour, Enrico Nigiotti è tornato sui social, dove ha ceduto, come molti vip, alla moda di invecchiarsi con Face App. “Ditelo ora che sono bellino!?!”, chiede il cantautore ai suoi follower pubblicando uno scatto che lo ritrae pieno di rughe. Ma a replicare è una fan di tutto rispetto, Emma Marrone, che risponde all’immagine così: “Sempre Nigio… tu sei bono sempre!”. Assieme al suo, anche il commento di un altro big della musica italiana, Eros Ramazzotti, che tra sorrisi e sfottò non può fare a meno di notare una certa somiglianza con Sandokan.

Enrico Nigiotti: “La mia musica? Nasce in maniera istintiva”

Tutti i fan di Enrico Nigiotti si danno appuntamento questa sera, su Italia 1, per la terza puntata di Battiti Live 2019. Il giovanissimo cantautore livornese, ex allievo di Amici di Maria De Filippi ed ex concorrente di X Factor nella squadra di Mara Maionchi, questa sera calcherà il palco di Trani per scaldare la platea con alcuni dei suoi successi più ascoltati. Amatissimo da grandi e piccini, Nigiotti ha di recente ripercorso il processo creativo dal quale nascono i suoi brani, spiegando che le canzoni contenute nel suo ultimo album, “Cenerentola”, sono scaturite tutte semplicemente dalla sua voglia di scrivere. “Sono nate in maniera istintiva, per raccontare delle storie”, spiega il cantautore a Giornaledipuglia.it. “Anche adesso scrivo quello che sento e nella maniera in cui voglio scrivere, anche perché – aggiunge nel corso dell’intervista – non riuscirei a fare altrimenti”.

Enrico Nigiotti: “Credo che la semplicità dei miei testi arrivi a tutti”

A dispetto della straordinaria popolarità che negli ultimi anni ha stravolto la sua vita, Enrico Nigiotti conferma di non aver perso quell’autenticità che da sempre caratterizza il suo modo di vivere. “Il successo – spiega l’artista in un’intervista concessa a Piero Chimenti per Giornaledipuglia.it – non mi ha tolto niente, ha solo aggiunto stimoli in più per continuare a scrivere, perché sempre più persone ascoltano la tua musica”. In qualità di autore ha scritto diversi brani per alcuni tra i principali protagonisti della musica italiana, fra i quali ricordiamo Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Laura Pausini; ma qual è il segreto del successo che oggi riscontrano i suoi testi? “Non saprei sinceramente”, dice Enrico Nigiotti. “Sono molto descrittivo e molto semplice quando scrivo le canzoni. Credo, quindi, che la semplicità dei miei testi arrivi a tutti, non so forse sarà questo”.



