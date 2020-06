Enrico Nigiotti indagato per frode alle assicurazioni/ “Documenti falsificati per…”

Enrico Nigiotti indagato per frode alle assicurazioni. Il cantante toscano è finito nella bufera giudiziaria in cui sono coinvolti 18 professionisti tra medici e avvocato, 10 dei quali sono stati arrestati. Secondo l’accusa, avrebbero falsificato documentazioni sanitarie di incidenti stradali per far ottenere ai propri clienti risarcimenti superiori a quelli che avrebbero dovuto percepire dalle compagnie assicurative. I professionisti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, oltre ad altri reati. Ci sono poi 71 persone indagate dalla procura di Livorno in quanto avrebbero permesso l’alterazione dei propri referti medici. E tra queste spunta appunto il nome di Enrico Nigiotti. Per il cantautore livornese non c’è nessun provvedimento cautelare, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera: è solo indagato. Il sospetto è che abbia accettato di falsificare o alterare – in concorso con altre persone – i documenti sanitari di un incidente stradale.

Secondo quanto finora emerso, e che va appurato attraverso le indagini, Enrico Nigiotti potrebbe aver accettato di falsificare o alterare la documentazione facendo pagare all’assicurazione un risarcimento più alto del dovuto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si parla di 12mila euro. L’operazione, chiamata “Triade Sicura”, in cui è coinvolto Enrico Nigiotti, è partita dopo le indagini della compagnia dei carabinieri di Livorno al comando del maggiore Guglielmo Palazzetti. In carcere sono finiti il medico legale Francesco Papini e la moglie Cinzia Allegranti. Agli arresti domiciliari il perito informatico Claudio Del Grosso, lo psichiatra Massimo Nencioni e l’operatrice socio-sanitaria Serena Cioni. Nel mirino sono finiti 35 sinistri stradali per i quali sarebbero stati chiesti e ottenuti importanti risarcimenti, per un valore complessivo che si aggira sui 650mila euro. I carabinieri hanno sequestrato anche quattro immobili, oltre a opere d’arte per un valore di 2 milioni di euro.



