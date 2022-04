Enrico Papi presenta “Big Show”/ “Protagonisti con vite comuni, ma sono speciali”

Archiviata l’esperienza a “Scherzi a parte“, Enrico Papi si appresta a tornare in Tv con un nuovo programma in onda in prima serata su Canale 5, “Big Show“, che si ispira a un format andato in onda per la prima volta in Gran Bretagna. Il conduttore è entusiasta di questa nuova avventura e si augura di poter catturare l’interesse del pubblico, in una serata cruciale a livello di palinsesto come quella del venerdì sera, in cui telespettatori hanno spesso voglia di staccare la spina dopo una settimana lavorativa stressante.

Enrico Papi: “Big Show? Le star saranno persone comuni”/ “Scintilla e la D'Avena...”

Punto di forza del format sarà la volontà di coinvolgere tutti, sia chi si trova a casa, in modo particolare se ha una dote particolare o un sogno nel cassetto, sia chi si trova nell’Auditorium del Massimo a Roma. dove si svolge la trasmissione. Non mancano orchestra, corpo di ballo, sketch, ospiti, giochi e collegamenti in esterna.

Enrico Papi, chi è la moglie Raffaella Schifino e i figli Rebecca e Jacopo Papi/ Sono fondamentali

Enrico Papi e il suo “Big Show”: spazio alla gente comune

E sarà proprio l’attenzione rivolta alla gente comune l’aspetto che potrà coinvolgere maggiormente il pubblico, secondo gli autori e il suo conduttore. Di questo è pienamente convinto Papi: “I veri protagonisti del programma sono persone dalla vita normale – ha detto lui in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Tutti loro però hanno un talento speciale. Per esempio, c’è chi ha una voce fantastica ma non ha mai potuto cantare; chi era portato per la danza, chi per lo sport e così via. Noi, con l’aiuto di uno o più ‘complici’ li portiamo in un auditorium mascherato da tutt’altro e poi…sorpresa. Appare il pubblico e chiediamo alle nostre ‘vittime’ di esibirsi. Il tutto in diretta”.

Enrico Papi, moglie Raffaella e figli Rebecca e Jacopo/ "Famiglia basata su rispetto"

Le reazioni potranno essere quindi le più disparate, ma saranno proprio i colpi di scena a rendere tutto ancora più interessante. Del resto, lui con il suo ‘Sarabanda‘ ha regalato la popolarità a tante persone che fino a quel momento erano sconosciute. “Questo è uno show in diretta e basato sulla sorpresa, quindi va guidato così, in maniera un po’…spericolata! Mi aspetto che a volte vedremo le vittime ‘impadronirsi’ del palco con sicurezza, come se ci fossero nati sopra. Altre restare paralizzate, come se vedessero la vita intera scorrergli davanti in quel momento. Sia chiaro che io non voglio illudere nessuno: non puntiamo a regalare una carriera, ma una serata indimenticabile. ‘Big Show’ è un people show, dove tutti possono essere protagonisti” – ha concluso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA