Enrico Papi smentisce la lite con Ilary Blasi/ “Non è vero niente, più probabile una storia d’amore con lei”

Enrico Papi la verità su Ilary Blasi: “Lite? Non è vero”

Enrico Papi, opinionista all’Isola dei Famosi, è stato al centro del gossip a causa di una presunta lite con Ilary Blasi. Ai microfoni de Il Messaggero, il conduttore svela di non aver mai pensato alla conduzione del reality show: “Ahahahaha… (ride, ndr). No. La conduzione era già assegnata a Ilary Blasi, lo sapevo benissimo. Non avevo mai fatto l’opinionista. Mi diverte molto e mi ricorda i tempi di Papi quotidiani e dei pettegolezzi sui personaggi famosi. Certo, sapevo che sarei stato un po’ ingombrante.”

Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio sul ritiro/ "Equivoco con Ilary Blasi, non erano quelli i patti"

Enrico Papi smentisce le voci secondo cui Ilary Blasi non lo sopporta: “Assolutamente no. Ilary l’ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all’interno di Sarabanda. La presi subito, era divertente e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite.”

Enrico Papi, il regista dell'Isola dei Famosi lo riprende/ Il video è virale

Enrico Papi ripreso da Mediaset per il ruolo all’Isola dei Famosi? Lui nega

Secondo alcuni rumor circolati per settimane, Mediaset avrebbe rimproverato Enrico Papi invitandolo a rispettare il ruolo di Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Il conduttore di Sarabanda, ha smentito tutto: “Non è vero niente. Non c’è proprio attrito, altrimenti lo direi. ”

Enrico Papi, ai microfoni de Il Messaggero, ha poi rassicurato che la Blasi non abbia mai chiesto a Mediaset di farlo “tornare in carreggiata”: “No, lei si diverte. Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento; sono stato scelto per questo.” Per quanto riguarda il suo futuro nell’emittente dichiara: “Il contratto è in scadenza, ma per me Mediaset è una seconda famiglia, più che professionale il rapporto è affettivo. Se oggi sono quello che sono è perché Silvio Berlusconi un giorno facendo zapping di notte mi ha visto vestito da ape mentre disturbavo i personaggi famosi e mi ha portato nella sua azienda. Da allora, a parte la scappatella di quattro anni – peraltro bellissimi – su Sky e Tv8, a Mediaset mi sento a casa“.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi punge Alvin "tu sei una carogna, non Caronte"/ Gelo in diretta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA