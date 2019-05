Enrico Ruggeri/ Video, la sua passione a servizio di D’Alessio (#TeamGigi, The Voice)

Il cantautore milanese Enrico Ruggeri sarà tra gli ospiti della semifinale di The Voice of Italy 2019, talent show di Rai 2 giunto alla sua sesta edizione. L’artista assumerà il ruolo di special coach, al fianco dei colleghi Arisa, Elodie ed Edoardo Bennato. Nell’occasione, lavorerà in collaborazione con il coach Gigi D’Alessio in una serata davvero tutta da seguire anche grazie alla sua presenza. Ancora non si sa se si esibirà in un suo pezzo o se si limiterà a giudicare i vari concorrenti che si alterneranno sul palco della trasmissione. Tuttavia, Ruggeri metterà in mostra il suo modo di fare mai banale e aiuterà anche gli altri giudici Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan nella decisione su coloro che accederanno alla fatidica finale del programma.

Edoardo Bennato, The Voice of Italy 2019: le difficoltà dei giovani artisti

In tempi recenti, Enrico Ruggeri, supercoach a The Voice, ha rilasciato una lunga intervista al programma dell’emittente Pop Economy intitolato The Shooter, condotto da Michele Monina. Il cantante ha sottolineato quanto sia attualmente difficile emergere per i giovani artisti di qualità. Al giorno d’oggi, con la diffusione sempre più cospicua della musica digitale, i veri guadagni vengono fatti dalle case discografiche e non dai cantanti stessi. Di conseguenza, per emergere, diventa necessario disporre di un budget finanziario elevato, senza il quale sarebbe praticamente impossibile diffondere la propria musica su larga scala. Enrico ribadisce, dunque, quanto l’industria cinematografica stia vivendo una fase difficile, parlando come sempre senza alcun pelo sulla lingua.

Il tour del cantautore milanese

Enrico Ruggeri, ospite a The Voice, dopo aver fatto riscontrare un tutto esaurito in occasione del suo concerto più recente al Cineteatro Palladium di Lecco è pronto a gettarsi in un tour estivo ricco di sorprese positive per il suo affezionato pubblico, dove sarà in giro per l’Italia. Da Chieti a Rieti, da Udine a Lecce passando per Roma, le opportunità per ammirare l’artista nei suoi virtuosismi musicali non mancheranno assolutamente. Per Enrico Ruggeri, questa non è la prima apparizione come special coach di The Voice of Italy. Il cantautore milanese ha assunto lo stesso ruolo anche nell’edizione del 2015 al fianco del rapper J-Ax. Metterà così tutta la sua esperienza a disposizione di giovani concorrenti che hanno tanta voglia di emergere.

Come lacrime nella pioggia





