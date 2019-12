Enzo Capo e Pamela Barretta/ Lui sogna un figlio: dichiarazione a Uomini e Donne

Amore a gonfie vele per Enzo Capo e Pamela Barretta. La coppia è tornata a Uomini e Donne per fare un bilancio dei primi mesi insieme. L’ex cavaliere e l’ex dama avevano lasciato il trono over nonostante il parere contrario del parterre e degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, nutrivano dubbi sulla durata della coppia non fidandosi delle intenzioni di Enzo che, invece, senza telecamere, sta rendendo felice Pamela. Al centro dello studio in cui si sono incontrati per la prima volta, Enzo e Pamela, ospiti della registrazione del trono over che è stata segnata dall’addio di Juan Luis Ciano, hanno ribadito di stare davvero molto bene insieme. Come documentano le foto che pubblicano sui social, infatti, il sentimento che ha spinto entrambi a lasciare la trasmissione sta crescendo sempre di più. La coppia si è, infatti, già concessa il primo viaggio d’amore e ha trascorso il primo Natale insieme in attesa di brindare al nuovo anno che potrebbe portare importanti novità. Di fronte a Maria De Filippi e a tutto lo studio del trono over, infatti, Enzo si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione.

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA: DICHIARAZIONE D’AMORE A UOMINI E DONNE

Come svelano le anticipazioni della nuova registrazione del trono over pubblicate dal Vicolo delle News, Enzo Capo ha sopreso la sua Pamela Barretta con una vera e propria dichiarazione d’amore. L’ex cavaliere ha prima svelato di voler presto un figlio dalla Barretta la quale, però, preferisce non bruciare i tempi e poi le ha fatto una sorpresa con la complicità della redazione. Enzo, infatti, le ha fatto recapitare una scatola di rose rosse. All’interno c’era un bigliettino che recitava in napoletano: MI SONO INNAMORATO DI TE, versi, tratti dalla canzone Abbracciame che hanno poi ballato insieme in studio. Tra Enzo e Pamela, dunque, la storia continua senza problemi. La Barretta, inoltre, ha dichiarato che presto farà conoscere ad Enzo anche suo figlio. Un passo importante, dunque, per l’ex dama che, nel corso del 2020, potrebbe anche decidere di realizzare il sogno di Enzo dandogli quel figlio tanto desiderato. Nel frattempo, il giorno di Natale, Enzo ha scritto parole importanti alla sua Pamela: “Per me oggi è un giorno triste perché mi manca tanto la mia mamma. Grazie a te, Pamela Barretta che mi sei stata vicino e sei entrata nella mia vita quando lei è venuta a mancare, quasi come un segno del destino”.





