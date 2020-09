Enzo Capo, lite con Armando a Uomini e Donne/ Il fantasma di Pamela Barretta…

Enzo Capo torna a Uomini e Donne e si rende protagonista di un duro confronto con Armando Incarnato. Tutto nasce da Pamela Barretta. La dama pugliese, pur non essendo presente in trasmissione, è una delle protagoniste dell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5. Enzo, nella scorsa puntata, è tornato in trasmissione chiedendo di poter restare non essendo fidanzato e scontrandosi con Pamela che, invece, ha preferito non restare. A difendere la Barretta, nella puntata odierna di Uomini e Donne, sarà Gianni Sperti, ma anche Armando Incarnato, legato a Pamela da un’amicizia che, in passato, ha creato problemi alla storia d’amore tra Enzo e Pamela. Armando tornerà così sulla storia tra Enzo e Pamela dando vita ad un’accesa discussione in studio.

ENZO CAPO CONTRO ARMANDO INCARNATO PER PAMELA BARRETTA

La storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta non è finita bene. Tra i due ci sono state pesanti accuse anche nel corso dell’ultimo confronto a Uomini e Donne, ma ora Enzo è pronto a voltare totalmente pagina e a cercare nuovamente l’amore. Armando Incarnato, però, nel corso della puntata odierna, tornerà sull’argomento difendendo Pamela Barretta. A difendere la dama pugliese sarà anche Gianni Sperti mentre Enzo potrà contare sull’appoggio di Tina Cipollari che sarà ancora pesantemente arrabbiata con Pamela che, durante l’estate, l’ha contattata telefonicamente per chiederle di raccontare l’oggetto della conversazione avuta con Enzo durante un incontro casuale. In studio, così, ci scatenerà un’accesa discussione che coinvolgerà tutti i presenti.



