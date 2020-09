PAMELA BARRETTA E TINA CIPOLLARI, LITE A UOMINI E DONNE/ “Sei malata”. Enzo Capo…

Dopo l’acceso scontro tra Pamela Barretta e Tina Cipollari, in studio arriva Enzo Capo che si scaglia immediatamente contro Pamela. “Ci siamo lasciati, fatti una vita. Basta rimuginare. Fatti la tua vita, basta con queste prove”, sbotta Enzo Capo. Tina Cipollari è convinta che Pamela sia ancora interessata alla Barretta che si difende e si scaglia contro l’ex fidanzato. “Sei un poveraccio. Mi hai fatto passare per una che butta i soldi”, risponde Pamela. Enzo è convinto che la sua ultima storia sia finita per colpa dli Pamela. “Tu vai a cena, la tradisci ed è colpa mia se ti sei lasciato?”, chiede ancora la dama che poi sbotta. “Io una vita ce l’ho. Ho un figlio. Sei tu che non hai niente”, aggiunge ancora la Barretta. Di fronte alle pesanti accuse che si stanno scambiando Enzo e Pamela, Maria De Filippi decide di cambiare argomento (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Pamela Barretta contro Enzo Capo e Tina Cipollari

Enzo Capo e Pamela Barretta, entrambi single, tornano a Uomini e Donne dando vita ad un nuovo confronto. Bellissima, di bianco vestita, Pamela si lascia andare a nuove indiscrezioni su Enzo Capo. “Non ci tengo ad avere un confronto con lui. Non ci siamo più visti e sentiti. Durante l’estate si è fidanzato e fino a mercoledì era ad una festa a Budapest con lei e ho le prove. Se mi date il telefono ve le faccio vedere”. “Lui ha detto che è single e che vuole tornare in trasmissione”, spiega Maria De Filippi. “Lui ha finto di lasciarsi sui social con questa ragazza e mercoledì era a Budapest con questa ragazza che si chiama Lucrezia e che a giugno o luglio ha fatto un provino per Uomini e Donne e a luglio si mostravano fidanzati e innamorati sui social e mi sembra strano che lui l’abbia mandata a fare un provino a Uomini e Donne”. “Lui dichiara di essersi lasciato con questa persona per colpa tua”, spiega ancora la De Filippi. “Lei era fidanzato con questa Lucrezia. Due giorni dopo va a cena con una ventenne e sono uscite le storie sui social. Non è colpa mia se si è lasciato dopo queste storie”, aggiunge ancora Pamela.

Tina Cipollari attacca Pamela Barretta: “Sei malata, fatti una vita”

A difendere Enzo Capo è Tina Cipollari che considera Pamela Barretta incoerente dal momento che, pur non essendo più fidanzata con Enzo, continlua ad interessarsi alla sua vita privata. “Tu non ti devi permettere. Mi messaggi e mi calunni anche di alcune cose. Cosa volevi insinuare? Ma che ti frega di lui visto che la vostra storia è finita? Lui è un uomo libero. Non è il tuo fidanzato e non è tuo marito. Fatti una vita. Una persona che io non conosco, si permette di cercare il mio numero di telefono e mi manda un messaggio dicendo ‘Ciao sono Pamela. Ho saputo che hai incontrato Enzo. Vorrei tanto sapere cosa vi siete detti. Lei è malata. Soffre di manie di persecuzioni. Ci siamo incontrati in un negozio, ma potevamo fare gossip su di lei?“, chiede Tina a Maria De Filippi. “Io non sono andata a cercare il tuo numero di telefono. Me l’hai fatto tu quando hai fatto uno sponsor a Saviano e il numero me l’hai dato tu. Non ho insinuato niente”, conclude Pamela.



