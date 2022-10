Enzo Gragnaniello malore dopo concerto: come sta/ “Operato, è in terapia intensiva…”

Enzo Gragnaniello, malore dopo concerto: cos’è successo

Malore dopo un concerto per Enzo Gragnaniello e tanta paura. Il cantante è stato, infatti, condotto ieri d’urgenza in ospedale, dove è stato operato nella notte. Il cantante ha, infatti, subito un intervento di angioplastica presso l’unità coronarica dell’ospedale di Caserta. L’artista si era esibito in piazza Kennedy a Camigliano, in provincia di Caserta. Enzo Gragnaniello si è accasciato a terra mentre scendeva dal palco. Gli stessi amici musicisti hanno subito soccorso il popolare cantautore partenopeo, poi è arrivata un’ambulanza del 118 che lo ha portato all’ospedale di Caserta dove il 67enne è stato appunto operato d’urgenza.

Stando a quanto riportato da Repubblica, che cita la direzione ospedaliera, a Enzo Gragnaniello è stato impiantato uno stent con intervento di angioplastica dopo il malore. “Ha reagito positivamente. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva, dove è monitorato costantemente”. Inoltre, viene precisato che non si sono verificati altri eventi cardiologici, “ma bisogna aspettare almeno 48 ore per considerarlo fuori pericolo”.

Come sta Enzo Gragnaniello dopo il malore

Le condizioni generali di Enzo Gragnaniello dopo il malore vengono giudicate buone; infatti, al cantante è stato concesso pure di mangiare qualcosa di leggero. I familiari sono subito accorsi in ospedale, ma aspettano fuori il reparto, alla luce delle misure anti Covid, che non consentono di entrare in reparto. Dunque, il paziente non può ricevere alcuna visita. Ma nei corridoi davanti al reparto Utic parla la sorella di Enzo Gragnaniello.

“Adesso sta meglio, si sta riprendendo, ma ci hanno detto che dobbiamo attendere. Siamo qui senza poter entrare. Abbiamo parlato col primario che ci ha detto che l’operazione è riuscita. I valori si sono stabilizzati. E ci ha tranquillizzato. Ora non ci resta che aspettare”, conferma Rosa, come riportato da Repubblica. Invece i fan, dopo che si è diffusa la notizia del malore di Enzo Gragnaniello, hanno cominciato a lasciare tantissimi messaggi sulla pagina Facebook dell’artista. C’è pure chi gli ha scitto: “Benvenuto nel club degli “stentati” caro Enzo. Stai tranquillo, con un po’ di attenzioni alimentari e nello stile di vita, tutto tornerà come prima”.

