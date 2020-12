ENZO IACCHETTI/ “Greggio? Abbiamo fatto il patto di non litigare mai” (Verissimo)

C’è anche Enzo Iacchetti, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo Merry Xmas, lo speciale di Natale in onda oggi pomeriggio su Canale 5 eccezionalmente a partire dalle 15. Uno spazio sarà dedicato proprio a Iacchetti e a Ezio Greggio, suo compagno di banco…ne a Striscia la notizia, il tg satirico condotto dai due rispettivamente per 4.101 e 2.639 puntate. A differenza di Ezio, infatti, Enzo si è preso diverse pause nel corso degli anni, la più importante per lasciare spazio alla prima donna al timone del programma: Michelle Hunziker. Nessun rancore o aria di sfida, però: dei due, Ezio è forse il più popolare, ma Enzo – memore forse delle sue origini umili – si accontenta piuttosto facilmente.

Enzo Iacchetti e il successo arrivato a 38 anni

Questo il racconto di Enzo Iacchetti sulla sua ascesa verso il successo, che di fatto è arrivato tardi, precisamente all’età di 38 anni. All’epoca – dice – faceva il cameriere in un ristorante di montagna per 50mila lire al giorno. “Ma ero deciso a non mollare”, specifica, “perché sapevo di avere un po’ di talento su cui investire. Martino era piccolo, di giorno portavo a casa la pagnotta e di sera andavo con una Renault 4 a tre marce ad esibirmi al Derby di Milano. Facevo 90 chilometri, arrivavo a mezzanotte: ma guadagnavo altre 12.500 lire”. Nella stessa intervista rilasciata nel 2019 al Corriere della Sera, Enzo parla del sogno che ha sempre avuto: lavorare in televisione. “Registravo tutte le puntate del Maurizio Costanzo Show e quando lui faceva le domande agli ospiti mettevo in pausa e rispondevo io da casa. Per un anno ho fatto così. Quando finalmente sono andato in trasmissione non ero un ospite, ma il suo psicologo. Lo stupivo perché sapevo come fare: mi ha tenuto con sé 190 sere”.

Il rapporto tra Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio

Poi è arrivata Striscia la notizia, e con questa anche il rapporto di amicizia con Greggio e il padrone di casa Antonio Ricci. Del primo fa sapere: “Abbiamo fatto il patto di non litigare mai. Per questo ci vediamo poco, ma quando siamo insieme siamo scherzosi, a volte lo coccolo. In questi anni abbiamo condiviso molta vita privata […]. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere. Ma Striscia è una famiglia”. E su Ricci commenta: “È uno capace di far bollire l’acqua fredda in un minuto: quando ha un’intuizione c’è da fidarsi. Come quando decise che ci voleva una bella donna dietro al bancone di Striscia. Arrivò Michelle Hunziker”. La vera domanda, a questo punto, è: meglio la coppia Greggio-Iacchetti o quella Greggio-Hunziker? “Il pubblico si spacca: qualcuno dice che la vera coppia siamo io e il ‘signor Ezio’. Sinceramente? Penso che sia un’artista con una certa delicatezza, capace di gestire bene il suo personaggio e la sua simpatia. In comune abbiamo la passione per il musical, ma lei è molto più social”.



