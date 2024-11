Enzo Paolo Turchi verso l’addio al Grande fratello 2024

Enzo Paolo Turchi potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello 2024. Il coreografo, dopo aver valutato la possibilità di lasciare il reality diverse settimane fa per poi decidere di restare dopo aver trascorso una settimana in casa con la moglie Carmen Russo, sta pensando nuovamente di abbandonare volontariamente il gioco non sentendosi più a suo agio. Nel corso della scorsa serata, dopo aver guidato i concorrenti nella preparazione delle esibizioni per lo show del Grande Fratello, è entrato in confessionale dove è rimasto per diverso tempo.

Dopo essere uscito, si è confidato con alcuni coinquilini ammettendo di essere stanco della situazione. “Mi dispiace, ho chiamato già tutti, è una cosa… però non ce la faccio. In punto di morte…“, le parole dette da Enzo Paolo prima che la regia censurasse.

Enzo Paolo Turchi: cosa c’è dietro il probabile abbandono

Enzo Paolo Turchi si è poi confidato con Pamela Petrarolo che ha provato a fargli cambiare idea anche se, ad oggi, il coreografo pare molto convinto della propria scelta. Sul web, c’è chi ipotizza che Enzo Paolo abbia ricevuto una brutta sorpresa, ma secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano sui social, dietro il probabile abbandono di Enzo Paolo ci sarebbe un’altra motivazione.

A quanto pare, a fine mese, Enzo Paolo Turchi sarà impegnato in uno spettacolo e, probabilmente, questo sarebbe il vero motivo dell’addio anticipato e volontario del marito di Carmen Russo al reality show di Alfonso Signorini. La verità sulla decisione di Enzo Paolo, probabilmente, arriverà solo martedì sera, giorno in cui andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello che ha lasciato la prima serata del lunedì a La Talpa.

