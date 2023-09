Enzo Paolo Turchi: “La vita con Carmen Russo? Le liti durano 10 minuti “/ “Facevo le pulizie in una bisca””

Enzo Paolo Turchi e il ricordo di Raffaella Carrà: “Abbiamo iniziato insieme”

Nella sua longeva carriera, Enzo Paolo Turchi ha lavorato a stretto contatto con Raffaella Carrà con la quale aveva un bellissimo rapporto di amicizia: “Con Raffaella abbiamo iniziato insieme. Abbiamo girato mezzo mondo per far promozione alle nostre cose. Lei mi diceva sempre: “Sei mio fratello“. Con la moglie, con cui Turchi è sposato dal 1987, “erano molto amiche. Simili anche nel carattere. Donne belle e forti: anche lei cercava di ispirarsi a Raffaella, di imitarla nelle cose migliori“.

Il ballerino ha poi svelato: “Questa estate come testimonial abbiamo partecipato a una bellissima manifestazioni in sua memoria, lo spettacolo Rumore che è andato in onda a Genova, al Festival del balletto di Nervi.” A chi vuole intraprendere il percorso televisivo, consiglia: “Sono nato in una famiglia povera, non c’era luce in casa. Da otto anni facevo pulizie in una bisca. I coetanei mi prendevano in giro perchè studiavo danza mentre gli altri giocavano a calcio. Ma poi quegli studi mi hanno spianato la strada“.

Il ballerino e volto televisivo è sposato da tantissimi anni con Carmen Russo. Ai microfoni di Specchio, Turchi rivela il segreto della loro longeva relazione: “La vita con Carmen è basata sul divertimento, Se c’è una lite non dura più di 10 minuti e stop. ”

E ancora: “Non sarebbe possibile vivere senza il rispetto totale reciproco. Anche perchè ci siamo incontrati quando ognuno aveva la sua carriera.” Enzo Paolo Turchi ricorda poi l’arrivo di sua figlia nella sua vita: “Da dieci anni è arrivata Maria, il giorno di San Valentino. Sapere che Carmen era incinta è stata la sensazione più bella della mia vita“

