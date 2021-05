Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ Nel 1971 ballò “Tuca Tuca” con Raffaella Carrà

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, è il marito di Carmen Russo. Nato a Napoli nel 1949, nei Quartieri Spagnoli, si avvicina alla danza da bambino: “Mia madre a sei anni mi iscrisse al San Carlo di Napoli e mi ha cambiato la vita”, ha ricordato a “Io e te”. Diplomato in danza classica, approda in televisione diventando il primo ballerino di famose trasmissioni, come “Canzonissima”, “Fantastico”, “Domenica In”, il Festival di Sanremo e oltre altre.

Nel 1971 ballò il “Tuca Tuca” con Raffaella Carrà. Nel 1983 passa a Canale 5: nella trasmissione “Drive In” conosce Carmen Russo, che sposa nel 1987. Ha così inizio una dei sodalizi di vita e lavori più longevi delle televisione italiana. “Ho pensato di lasciare Enzo Paolo. Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia”, ha confessato la ballerina a “Vieni da me”.

Enzo Paolo Turchi: la famiglia e le scuole di danza

Enzo Paolo Turchi è stato maestro di alcuni famosi ballerini come Lorella Cuccarini, Luca Tommassini e Marco Garofalo. Nel 2005 il coreografo ha partecipato alla terza edizione dell’L’isola dei famosi e nel 2012 era nel cast della nona edizione del reality. Entrambe le volte si è ritirato dalla gara prima del termine. Oggi si occupa soprattutto delle due scuola di ballo, a Napoli a Palermo, che gestisce insieme alla moglie Carmen Russo. A febbraio 2013, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono diventati genitori di Maria: “Il suo arrivo è stato un momento inaspettato, avevamo perso le speranze…. Quando l’abbiamo vista le lacrime, per due giorni non ho dormito, il più grande successo della nostra vita”, ha raccontato il coreografo. I due ballerini sono ricorsi alla fecondazione assistita per diventare genitori.

