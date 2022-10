Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo:”Dovevo farmi la pensione da solo”/ L’amara rivelazione…

Enzo Paolo Turchi e il racconto choc: “Ho perduto i soldi e…”

Enzo Paolo Turchi sta vivendo un momento difficile. Nonostante la sua brillante carriera, il popolare ballerino e marito di Carmen Russo sta affrontando una situazione personale complicata. Il ballerino ha dichiarato di percepire una pensione piuttosto bassa, circa 720 euro. Enzo Paolo Turchi ha dichiarato: “Ci sono rimasto molto male: non per una questione di soldi, non sono in miseria, bensì per etica professionale”. Enzo Paolo Turchi ha spiegato che molti colleghi si trovano a vivere nella stessa situazione. Proprio quando Carmen era nella casa del Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi a causa della pandemia si è trovato costretto a chiudere la scuola di danza: “Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto”, ha detto.

Il ballerino ha poi denunciato: “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini. Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il gala, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”. Nonostante la cifra bassa, Enzo Paolo Turchi si sente un privilegiato. Il ballerino ha spiegato infatti: “Bisognava farsi una pensione da soli”. Il ballerino ha avvertito le difficoltà economiche legate alla diffusione del covid e ha spiegato che è stato costretto a chiudere la sua attività a causa dei mancati introiti.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? La notizia circolata nei giorni scorsi ha messo in allerta i fan della coppia. A togliere ogni dubbio ci ha pensato Carmen Russo che in un’intervista al Settimanale Nuovo ha smentito la crisi con il marito: “Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico”. Il giornalista ha chiesto a quel punto quale sia il segreto della longevità della loro unione. Carmen Russo ha risposto: “Sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni…”.

Insomma, i due ballerini sono più innamorati che mai e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, dunque non esiste alcuna aria di crisi, per fortuna. I due ballerini si sono sposati nel lontano 1987 e nel 2013 hanno avuto la loro prima ed unica figlia, Maria, il loro in sostanza è un amore che dura da più di 35 anni. I fan della coppia possono riposare sonni tranquilli. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi continuano a stare insieme e quelle che sono circolate sono state solo fake news.











