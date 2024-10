In queste ore gli appassionati del Grande Fratello 2024 sono tutti sintonizzati sul crollo emotivo di Enzo Paolo Turchi che, dopo l’ultima puntata, è sembrato sempre più provato per la mancanza di sua moglie Carmen Russo e la figlia Maria. Il coreografo ha palesato tutti i suoi timori, compresa la paura di non essere più nelle grazie della donna della sua vita. Quest’ultima ha tentato in tutti i modi di smentirlo, di rincuorarlo, spedendo al mittente anche chi era già pronto a parlare di crisi e possibile separazione. Intervistata dal settimanale Chi, Carmen Russo è tornata sull’argomento rivelando ulteriori dettagli non solo sull’umore di suo marito Enzo Paolo Turchi ma anche sul loro rapporto d’amore in generale.

“Non ho sposato la categoria, ho sposato l’uomo; non amo il ballerino o il coreografo. Ho scelto l’uomo per la sua personalità, per il suo fascino, il suo carisma, il suo modo di fare e di essere”. Queste le parole di Carmen Russo al settimanale a proposito di suo marito Enzo Paolo Turchi. Incalzata sui tanti corteggiatori, anche facoltosi, ha rincarato: “Poi sì, è vero, sono stata corteggiata ma non mi interessavano né il potere né i soldi. Ho sempre pensato di conquistare le cose con le mie capacità e non grazie a qualcun altro. Quello con Enzo Paolo è stato un incontro estivo mentre stavamo preparando una tournée; pensavamo fosse un flirt, invece poi si è concretizzato in maniera importante”.

Dalle parole di Carmen Russo si evince bene come i timori di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024 siano solo ipocondrie sentimentali; un mal d’amore dettato sicuramente dalla nostalgia. Anche la ballerina e coreografa avverte la mancanza; ma al contempo è certa di come suo marito possa avere un ruolo cruciale nel reality. “Mi manca molto, è un bel riferimento e lo sta dimostrando nella Casa… E’ un uomo di esperienza, vincente perchè ha creato una famiglia e una storia da 40 anni”. Carmen Russo – sempre al settimanale Chi – ha aggiunto: “E’ un cucciolone perchè è un uomo sentimentale. E’ unico, si commuove se vede un’ingiustizia… Insieme siamo una forza unica”.

L’amore tra Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi è dunque una fiamma inesauribile e tutt’altro che a rischio affievolimento. Lo conferma la gelosia ancora attuale tra i sentimenti della ballerina soprattutto ora che il coreografo è impegnato al Grande Fratello 2024: “Una donna innamorata può essere gelosa di chiunque… Per adesso vedo che mio marito parla molto di me, sono nel suo cuore. L’altra sera ha detto che per lui sono moglie, mamma, amante”.