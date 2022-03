Enzo Paolo Turchi/ “Solo con Maria mentre Carmen Russo era al Gf? I mesi più belli”

Enzo Paolo Turchi è stato nuovamente ospite negli studi di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso da lunedì a venerdì pomeriggio su Canale 5. La puntata di ieri era dedicata alle paternità e maternità in età tardiva ed il marito di Carmen Russo è uno dei membri di questo gruppo speciale, essendo diventato genitore per la prima volta a 72 anni. Enzo Paolo Turchi recentemente ha vissuto da solo con la sua figlia, Maria, visto che la mamma ha preso parte al Grande Fratello Vip 2021: “Sono stato 4 mesi e mezzo da solo mentre Carmen era nella casa del GfVip – ha raccontato lo storico ballerino e coreografo parlando con Barbara D’Urso – e io ho vissuto i 4 mesi più belli della mia vita e potevo farlo”.

Quindi ha proseguito, ribadendo un concetto già espresso poche settimane fa: “Vedo dei genitori amici miei che sono giovani, che purtroppo devono lavorare, escono alle 8 di mattina e tornano alle 8 di sera e si godono molto meno i figli, c’è pure questo risvolto della medaglia, purtroppo la vita ti porta a trascurare la famiglia, io grazie a Dio ci sto”.

ENZO PAOLO TURCHI: “PER FARE I FIGLI NON CI SONO LIMITI, NON E’ UNO SFIZIO”

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno avuto una figlia da un ovulo congelato: “Noi lavoravamo in Spagna e si poteva fare – ha raccontato il ballerino e dieci anni prima ci avevano consigliato di congelare l’ovulo perchè, ci diceva il dottore, che se una donna non ha l’uomo giusto in quel momento, capita a molte donne e a molti uomini di non avere il compagno giusto, il giorno che lo trova si ha un ovulo giovane e questo è molto importante per il futuro nascituro”. Quindi ha concluso: “Io penso che non ci siano limiti quando uno desidera il figlio, non è uno sfizio, i figli si amano e basta”, per poi comunque precisare: “Io dico che i figli si fanno da giovani”.

